David Pita se reunió con la congresista Natividad González Laso para tratar temas relacionados con Narón y comarca

David Pita, se reunió con la congresista Natividad González Laso, para darle traslado de diversos temas que afectan a Narón y comarca. En esta reunión también participó la concejal de Participación Ciudadana y Bienestar Social, Catalina García.

Uno de los temas tratados fue la situación de los salones de peinados y resto de establecimientos de imagen personal, sector considerado esencial durante la pandemia. Pita le comentó a la diputada que el PSdeG-PSOE de Narón ya había mantenido un encuentro con representantes del sector el año pasado. En 2012 en la época de Mariano Rajoy, el Gobierno del PP subió el IVA de las peluquerías y centros de estética del 8 al 21%. Actualmente la Plataforma de imagen personal “ Creer en nosotros» está realizando una serie de manifestaciones y concentración delante de las sedes del PSOE para demandar que el Gobierno central baje el IVA del 21 al 10%, tal y como defendió el PSOE en el su día, y el 2 de mayo a concentración tuvo lugar delante de la sede del PSdeG- PSOE de Narón.

Por otra parte, Pita le solicitó a González Laso que trasladara al Gobierno Central la petición de que retomaran un estudio del año 2006 de la Autoridad Portuaria. En concreto, se trata de la construcción de un puerto seco para el Polígono Río do Pozo, que daría servicio a los polígonos industriales de Leixa, Mandiá y As Lagoas. Esta infraestructura, poco más de un kilómetro de línea, facilitaría la salida de las mercancías del Polígono Río do Pozo hacia los mercados europeos. Además, es muy demandado por las empresas dado el aumento exponencial que va a tener el tráfico de container y su tratamiento.

Otro de los temas abordados fue la mejora de los horarios de la línea de cercanías de FEVE-RENFE. Siendo esta una petición habitual del vecindario en los Consejos Territoriales que se desarrollan desde la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Narón. Pita señaló que esta línea era muy utilizada y que en la época de Mariano Rajoy, el Gobierno del PP ni invirtió en esta infraestructura ni repuso el personal, lo que llevó a la situación actual de deterioro de este servicio y a la falta de maquinistas y personal de mantenimiento.

Finalmente también hablaron de la necesidad de mejorar la línea Ferrol-Coruña, tan necesaria para mejorar la comunicación de toda la comarca. Pita agradeció a González Laso su buena disposición, quien tomó nota de las diferentes peticiones y cuestiones tratadas.