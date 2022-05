A Aula Cemit de Xuvia impartirá dous novos cursos formativos gratuitos

A Aula Cemit de Xuvia, acollerá dous cursos, un sobre “Teletraballo, reunións en liña e capacitación online” e outro de “Deseño gráfico con Canva”

A concelleira de Formación e Novas Tecnoloxías do Concello de Narón, Natalia Hermida, informou da apertura, este luns, día 9 de maio, do prazo de inscrición, de balde, nestas accións formativas a través da plataforma Cemit da Xunta de Galicia. As prazas dispoñibles, doce para cada unha das convocatorias, cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

O curso de “Teletraballo, reunión en liña e capacitación online” ofrece un total de 12 vacantes e impartirase do 19 ó 27 de maio en horario de mañá, de 9.30 a 13.30 horas. Xestión do correo, tarefas e axenda dixital, reunións en liña (teams, zoom e Googlemeet), almacenamento na nube, mensaxería a tempo real e xestión de proxectos en liña con Trello son os temas que se abordarán nas 28 horas de duración desta acción formativa.

As persoas interesadas en inscribirse poden facelo dende hoxe a través do enlace: https://cemit.xunta.gal/es/formacion/formacion-presencial/38742

A outra opción é un curso de “Deseño gráfico con Canva”, de 32 horas de duración e tamén con 12 prazas. As sesións impartiranse do 19 ó 30 de maio en horario de tarde, de 16.00 a 20.00 horas e o contido inclúe entre os temas: edición de fotos con Canva, creación dun libro virtual, dun deseño con formato personalizado, creación de logotipos, infografías, menús para restaurantes e cafeterías, cabeceiras para Youtube, miniaturas, pósters, publicacións para redes sociais e tarxetas profesionais.

Aquelas persoas que desexen anotarse terán que inscribirse no enlace: https://cemit.xunta.gal/es/formacion/formacion-presencial/38741