El PP de Ferrol censura «la falta de políticas reales dirigidas a la juventud»

El concejal del PP de Ferrol, Arán López, lamentó la «falta de políticas dirigidas a la juventud y que las pocas que se llevan a cabo no satisfacen la demanda de los jóvenes«. Así lo «hemos podido comprobar» con el programa MONA (Movimiento de Ocio Nocturno Alternativo) ya que de las 50 plazas ofertadas a través de cinco talleres- 10 plazas por taller- «hemos comprobado que los asistentes no realizaron los cursos al 100%«. Según los datos a los que han tenido acceso “solo un 40% de los asistentes completaron el curso de grabación de videoclips, un 50% los cursos de fotografía artística y yoga, y un 70% el curso de make up, al final el resultado es que solo un 42% de los jóvenes completaron las horas totales de diferentes cursos”.

El curso de edición y montaje tenía una duración de 12 horas repartidas en seis sesiones «y solo se celebraron cinco sesiones (10 horas), hasta la fecha no han justificado esta reducción y desconocemos si el coste también se ha reducido, debido a la falta de transparencia de este gobierno que solo habla a golpe de notas de prensa«, afirmó.

“Solo 35 jóvenes fueron a los cinco cursos, este es el éxito del programa MONA, que ofertaba 50 plazas”. Este es el resultado de «no hablar con los jóvenes para consensuar una oferta lúdica que coincida con sus inquietudes y necesidades». “Para este gobierno los jóvenes ferrolanos parece que no existen, primero porque no les escucha y segundo porque no hay una política de juventud que sea atractiva”.

Ferrol sí tiene jóvenes, «tiene más de 40 entidades juveniles que están deseando participar en diferentes programas y, sin embargo, la única oferta que se les presenta es el programa MONA, cuando además no es realmente un programa de ocio nocturno alternativo ya que todas las actividades comienzan por la tarde». “Las actividades terminan a las 22h y qué hacen los jóvenes a partir de esa hora, no hay alternativas propuestas por este gobierno para cubrir el ocio nocturno”.

Arán López recordó que con el programa Ardora existía una gran variedad de actividades- «consensuadas con los jóvenes de ahí su elevada participación«- y «además cumplía las expectativas de ocio nocturno, ya que los talleres comenzaban a las 23h y terminaban sobre la una y media de la madrugada«.

Por estos motivos, desde el Grupo Popular proponen que se retome «un programa de ocio nocturno alternativo real, que recoja las propuestas de actividades de ocio y formativas que les gustaría realizar a los jóvenes y que cumpla, así, sus expectativas, cubriendo las horas de los fines de semana por la noche, convirtiéndose realmente en algo atractivo para los jóvenes de nuestra ciudad.«