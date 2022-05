Trabajadores y residentes del CAMF, dependiente del gobierno central, denuncian falta de personal

El presidente del comité de empresa del personal laboral de la Administración General del Estado en la provincia de A Coruña, José María Pereira, ha demandado al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, la contratación del personal suficiente para poder atender a los residentes del Centro de Atención a Personas con Diversidad Funcional de Ferrol (CAMF).

Estas manifestaciones las ha realizado este jueves, 12 de mayo, a las puertas del citado centro, situado en Catabois, durante una concentración convocada por este comité y también por la Asociación de Personas Residentes del CAMF de Ferrol (Acafe).

Pereira ha detallado que la actual situación se ha vuelto «insostenible» y que «la precaria situación de la plantilla está afectando a los usuarios«, al incidir que «por un lado existe un elevado número de puestos vacantes y por otro llevan años empleando un sistema de contratación temporal declarado irregular por la Inspección de Trabajo y que genera una gran precariedad en las personas contratadas, que en nada benefician a la prestación de un servicio tan especifico como el prestado en este centro».

DIVERSIDAD FUNCIONAL

En este centro dependiente del Gobierno central, el segundo de este tipo en todo el Estado, la actividad consiste en la atención de personas con diversidad funcional que, debido a sus limitaciones, en la mayoría de los casos precisa de una atención continuada para las actividades básicas de la vida diaria, ha explicado.

Pereira ha denunciado que «en estos últimos años la situación no ha dejado de empeorar, a parte de una plantilla insuficiente, las vacantes no pararon de aumentar, ya que en estos momentos existen 23 puestos vacantes de 157, y además no se están cubriendo con contrataciones temporales, tampoco las vacaciones y permisos a los que tiene derecho el personal», lo que motiva «serias dificultades para la atención de las personas que residen en el centro y que no empeora más gracias al esfuerzo que están realizando las trabajadoras a través de incrementos de jornada».

La modalidad de contratación empleada en este centro era la de contratos por circunstancias de la producción, pero que «con la entrada en vigor de la nueva normativa laboral, este tipo de contratos está muy limitado y el Imserso en vez de buscar una alternativa menos precaria, lo que ha hecho es paralizar casi de toda la contratación temporal», ha detallado el representante de los trabajadores.

INSTALACIONES

En otro orden de asuntos, Pereira también ha aprovechado esta concentración para «denunciar el lamentable estado en el que se encuentran unas instalaciones que entraron en servicio hace más de 30 años y que nunca ha tenido una reforma en profundidad».

Así, ha detallado que «de seis ascensores solo tienen tres funcionando y los residentes se queja en invierno que tienen frío, ya que las ventanas necesitan de manera urgente un cambio».