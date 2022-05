El Valdetires Ferrol se quita la espinita ante el Ourense Envialia “B”

El Valdetires Ferrol le devolvía la moneda al Ourense Envialia “B” tan solo una semana después, al imponerse por 6-2, en el partido aplazado de la 10ª jornada de la Segunda División, disputado en la mañana festiva del martes, en el Pabellón de A Malata.

El partido no empezaba con buenas noticias para las ferrolanas, al no poder jugar la portera Andrea por molestias físicas, lo que les obligaba a jugar con portera-jugadora desde el primer momento, poniéndose Erika bajo palos. El Valdetires Ferrol no quería que las ourensanas fueran al ataque, por lo que jugaban de cinco desde el pitido inicial y en la primera llegada que tenían se ponían por delante, aunque con un poco de fortuna, con un tiro de Carol Senra desde diez metros que tocaba en una jugadora ourensana, acabando el balón dentro de la portería y por poco estuvieron a punto de ampliar distancias en un pase entrelíneas de Carol Senra a Diana, la cual remataba con un tiro cruzado al segundo palo que lograba despejar Uxía bajo palos.

El Ourense Envialia “B” buscaba el empate y lo encontraba poco después, al robar Sandra un balón en 25 metros y tirando directamente a portería vacía, anotando el 1-1. A pesar de esto, el Valdetires Ferrol seguía jugando de cinco, teniendo el balón en sus pies, con el Ourense Envialia “B” centrándose en defender en su área. Lucía pudo volver a poner por delante a las ferrolanas con un tiro desde el lateral del área a media altura que evitaba Uxía, pero en la siguiente llegada Diana aprovechaba un rechace al segundo palo para marcar el 2-1 y por poco estuvieron a punto de hacer otro más en un tiro de Susi al palo en una buena jugada de equipo.

Tras un tiempo muerto de las ourensanas, Sheila salía a la pista como portera-jugadora en las ferrolanas y las cosas no podían ir mejor, al conseguir el Valdetires Ferrol dos goles casi seguidos, el 3-1 llevaba la firma de Susi en una buena jugada de equipo y unos segundos después las ourensanas subían sus líneas para recortar distancias, pero las ferrolanas respondían con un rápido contragolpe que finalizaba con el 4-1 de Erika al segundo palo.

Las ferrolanas tenían encarrilado el marcador y el juego, teniendo ocasiones para hacer mayor su renta, en un robo de Diana dejándole el balón en el borde del área a Fabi que lograba evitar Uxía. La portera ourensana posteriormente haría una gran doble intervención para evitar goles casi en la línea de gol de Lucía y Fabi. Las visitantes tuvieron la última oportunidad de este periodo en un contragolpe de Vera, pero su tiro en el borde del área lo lograba sacar Sheila con el pie, por lo que con ese 4-1 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, el Ourense Envialia “B” buscaba hacerse con el balón, subiendo líneas y presionar a toda la pista para intentar recortar distancias, pero las ferrolanas no solo realizaban una buena defensa, sino que también a los pocos minutos también hacían lo mismo, por lo que el juego era disputado, pero sin claras ocasiones.

En el minuto 29 las ourensanas jugaban la baza de jugar con Nuria como portera-jugadora, lo que hacía que el Valdetires Ferrol solicitase tiempo muerto para que Erika volviera a jugar de portera-jugadora. Las ferrolanas volvían a llegar con mucho peligro en este doble juego de cinco, teniendo Fabi una doble ocasión que lograba despejar Nuria bajo palos, como también Diana enviaba un balón al larguero y que botaba en la línea de gol, pero sin traspasarla.

El partido iba entrando en su recta final y el Valdetires Ferrol lograba ampliar distancias en una buena jugada de equipo, con un centro de Diana al segundo palo que remataba Lucía a placer para hacer el sexto. El Ourense Envialia “B” no bajaba los brazos y justo en la siguiente jugada era la propia Nuria la que anotaba el 5-2 al segundo palo en una rápida jugada. A pesar de que esto ya estaba visto para sentencia, Fabi seguía buscando su gol, intentándolo con un tiro desde media pista que lograba sacar Vera de cabeza bajo palos y lo acababa consiguiendo a falta de 30 segundos, al recibir un buen pase entrelíneas de Erika desde diez metros, anotando con un tiro cruzado raso dentro del área el definitivo 6-2.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 41 puntos, en el 5º puesto de la tabla. Este sábado recuperarán su calendario habitual, visitando al Spring Cider Rodiles en la penúltima jornada de competición, que se disputará a partir de las 18:30 horas, en el Pabellón Municipal Manuel Busto (Rodiles).

Valdetires Ferrol: Erika, Susi, Lucía, Carol Senra, Diana – también jugaron – Sheila, Fabi, Carolina García y Sofía.

Ourense Envialia “B”: Uxía, Nuria, Sandra, Alba, Vera – también jugaron – Susana, Vega, Nerea Pérez, Antía y Sofía.

Árbitros: Roberto Amor Vizoso y Alejandra Bujía Piñeiro, junto con Roberto Pena Porta como árbitro asistente (Comité gallego). Amonestaron a la visitante Vera.

Goles: 1-0 Carol Senra min.1, 1-1 Sandra min.4, 2-1 Diana min.8, 3-1 Susi min.10, 4-1 Erika min.10, 5-1 Lucía min.37, 5-2 Nuria min.37, 6-2 Fabi min.39.

Pabellón: A Malata.