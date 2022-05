Presentado el cartel de las fiestas de Santa Rita de Xuvia, en Narón

La asociación de vecinos Altea de Xuvia ha presentado el cartel para las fiestas de Santa Rita que se celebran por primera vez desde la pandemia este fin de semana. Las hacen para que Xuvia sea un punto de encuentro y de fiesta en la comarca e “porque os veciños e veciñas merecen tamén celebrar as súas festas”

Las fiestas de Xuvia y la bendición de la Rosa en Santa Rita son de las celebraciones más tradicionales de Narón. Este año, para que no se vaya perdiendo la tradición de la fiesta y la asociación vecinal del barrio de Xuvia decidió organizarlas; y la respuesta fue muy positiva “desde o primeiro momento atopámonos co apoio dos negocios e comercio do barrio e tamén da veciñanza. Estamos satisfeitos porque puidemos cumprir algo que nos pedían moito: o campo das festas volve ser na praza do colexio” indican desde a asociación.

Las fiestas comienzan el viernes 20 de mayo a la noche y duran hasta el domingo 22 a la noche “haberá atraccións e música para todas as idades e sabemos que vai vir moita xente, sobre todo no sábado 21 esperamos moita afluencia” .

Música en la plaza del colegio, atracciones en el paseo y la recuperación de una alborada con el grupo de gaitas naronés “Ábregos do Couto” son parte del atractivo de estas fiestas. La asociación define las fiestas de Xuvia como “un punto de encontro onde disfrutar e animamos a que se acheguen a Xuvia porque ninguén se vai arrepentir”