Ola Ferrol.-Ferrol Ciudad del Arte. Nuevos socios de honor de la SAF

​Carlos Barcón, periodista vocacional y pintor

FERROL, COMO INTERFAZ DEL ARTE

De ahí el valor utópico implícito en cada proyecto urbanístico cuando se propone abarcar la diversidad compositiva de sus diferentes elementos, con miras sobre todo a ofrecer la unidad integradora entre el pasado y el presente más inmediato, realidad que fundamenta el patrimonio arquitectónico como uno de los pilares esenciales de la cultura. Y en Ferrol hay cultura y arte de sobra, aunque muchas veces se ignore por quien corresponda, por lo que convendría profundizar en todas y cada una de las facetas comunicativas de los escenarios urbanos a partir de los muchos lenguajes artísticos que hacia ella confluyan, sin que en su realización se tenga casi nunca en cuenta para desplegar sus ideas, sus creaciones… y poderlos proyectar creativamente hablando, sobre el escenario que es la propia Ciudad ferrolana, que no es un simple mecanismo habitable, en que suelen coincidir actividades sociales, económicas o culturales, sino que suele resumir concepciones estéticas, formas de entender el urbanismo, la comunicación, la convivencia y el ARTE. Recordemos lo dicho por Marcel Proust

RECONOCIMIENTO A FERROLANOS

A veces se distingue a ciertas personas con el elogio, el premio, la condecoración, el cargo u otro reconocimiento, y en este sentido, la persona más inteligente, si no se traga el elogio, al menos, digo yo, lo paladea. Y la reconocida entidad cultural y artística SAF, con más de medio siglo de vida activa, viene nombrando, –a lo largo de este tiempo–a distintos personajes de la vida cultural y artística y que recordemos, entre otros, lo fueron Torrente Ballester, CJ. Cela, Xohana Torres, Almirante González-Aller Balseyro, profesor Pérez de Arévalo, al Dr y escritor Álvaro Paradela, al P. Pérez-Fanego, a la pintora y comentarista cultural Cachita Núñez, al jesuita y Académico de Bellas Artes López Calo, al periodista Rey Novoa o a los pintores López Bouza oY en esa línea de continuidad, acaba de designar nuevos Socios de Honor, al cantante, que aunque nacido en Mallorca en 1942, fuu criado en Ferrol, — habiendo estudiado en el Colegio Tirso de Molina— y donde tiene mucha de su familia, y que desde hace años viene practicando esa otra disciplina como esla Pintura, que desearíamos pudiese exponer en fecha próxima en nuestra Ciudad, habiéndolo hecho ya en diferentes galerías del país, expresando hace tiempo que «mi acercamiento a la Pintura se produce ya desde pequeño, donde pude conocer a pintores magníficos y he podido estar en sus estudios y les he visto pintar».