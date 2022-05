O Esteo quiere soñar en la primera eliminatoria de la fase de ascenso ante Deporcyl Guardo

Este sábado O Esteo se desplazará hasta la localidad palentina de Guardo para enfrentarse al campeón de liga, el Deporcyl Guardo F.S., en el encuentro correspondiente a la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División y programado para las 19:30 horas en el pabellón municipal de dicha localidad, que se disputará a partido único.

Los ponteses afrontan por primera vez en su historia una eliminatoria de ascenso a Segunda División aunque no es la única vez que han logrado la clasificación para disputar un encuentro de tal calibre ya que en la temporada 2019/2020 también lograban clasificarse en cuarta posición pero el club renunciaría a disputar la final a cuatro, propuesta por la federación en consenso con los club afectados para dar por finalizada dicha temporada antes de tiempo, debido al inicio de la pandemia del covid-19.

Los de As Pontes, que llegan a este encuentro tras realizar una buena temporada que culminaba hace quince días con una gran victoria a domicilio ante un buen conjunto como es el Santiago Futsal con la que certificaba su presencia en el playoff de ascenso a Segunda División, quieren seguir haciendo historia. Pero esta tarea no será nada fácil, ya que enfrente tendrán a un conjunto, el palentino, muy completo y competitivo haciéndose en su cancha aún mucho más fuerte, no dan ningún balón por perdido durante los cuarenta minutos del encuentro además de tener una gran afición que anima a los suyos durante todo el partido y le da ese plus de energía cuando lo necesita. Todo eso hace que sea una de las canchas más difíciles del campeonato.

Los jugadores dirigidos por Marcos Leal saben que será un encuentro complicado, con muchos factores en contra, pero no renuncian a dar la sorpresa y para ello tendrán que estar muy concentrados en su juego tanto en defensa, sin dejar pensar a los jugadores palentinos para evitar sus individualidades ya que en ataque son un equipo muy peligroso. Y deberán aprovechar las ocasiones que tengan para llegar a los minutos finales del encuentro con verdaderas posibilidades de pasar la eliminatoria, aunque los de As Pontes son conscientes de que además de jugar como lo llevan haciendo durante toda la temporada, tendrán que dar el doscientos por cien y como siempre en este tipo de encuentros, el factor suerte también es para tener en cuenta.

En los encuentros disputados durante esta temporada en la liga regular entre los dos conjuntos se repartirían las victorias, siendo vencedor O Esteo en el Pabellón Municipal de As Somozas en uno de los mejores encuentros disputados como local por los ponteses, pero recientemente el Deporcyl Guardo le devolvería la moneda al conjunto pontés endosándole un contundente 6-0 en su feudo en un encuentro al O Esteo se presentaba con muy pocos efectivos.

Para la disputa de este encuentro el técnico pontés, Marcos Leal, ha convocado a todos sus jugadores, a sabiendas de que no podrá contar con Cokito, por sanción y tendrá la duda hasta última hora de Guillan que arrastra problemas físicos.

Los aficionados de los de ponteses que quieran ver y seguir el encuentro en directo podrán hacerlo a través del canal de Youtube del conjunto local, Deporcyl Guardo F.S.