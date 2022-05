El PP de Narón celebró asamblea para elegir nuevo equipo directivo. Calvo pidió “xenerosidade e altura de miras”

“Si hoxe estamos aquí é por todo o que fixeron outros antes en momentos complicados. É xusto recoñecer o seu empeño e o seu compromiso coa nosa formación”, dijo Diego Calvo, presidente provincial del Partido Popular en el transcurso de la asamblea de los populares de Narón en la que salió elegido el único candidato, Germán Castrillón.

Con la mente puesta en el futuro, el presidente provincial pidió “xenerosidade e altura de miras” a todas esas personas que son del Partido Popular. “Para sumar a maioría que é precisa necesitamos ser receptivos a todas as persoas que se queren achegar par axudar. Dá igual si antes votáronnos ou non, agora precisamos de eses votos para terminar cun Goberno Local que caduco, pasado e que o único que está a facer e prexudicar a Narón”, apuntó Calvo.

Para lograr eso, el líder popular en la provincia incidió en que no será suficiente con el trabajo que realice el nuevo equipo local popular. “Hoxe aquí

poñemos a primeira pedra para cambiar o futuro do municipio, pero para iso tamén hai que comprometerse todos. Hai que arrimar o ombreiro, estar convencidos e pelexar cada un dos votos”, afirmó.

Por su parte el nuevo presidente local comenzó sus palabras con un ataque al gobierno local “Necesitamos ampliar as bases de Partido Popular de Narón para poder terminar cun executivo local cheo de vicios tras décadas no Goberno Municipal, ancorado no pasado e incapaz de xestionar este concello”.

«Conto con todos vós, teño a man tendida para todos o que queiran sumar, todos os que queiran xerar ilusión e para todos os que son conscientes de que Narón necesita un cambio”, dijo el nuevo presidente. “Debemos estar máis unidos que nunca. Somos o único partido que pode presentar unha alternativa a este goberno”.