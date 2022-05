La AVV de Caranza en contra del anuncio de Ana Lamas al postular la playa «para bandera azul 2023»

La Asociación de vecinos de Caranza ha emitido un comunicado en el que muestra su descontento con las manifestaciones de la edil Ana Lamas (PSOE) sobre la playa del barrio al decir que «será postulada para bandera azul del año 2023″.

Este propuesta se considera, por parte de la asociación, lo más electoralista visto hasta el momento. «No es posible, ni se puede permitir, que un gobierno que no ha hecho absolutamente nada en tres años por mejorar el estado del arenal urbano más concurrido de la ciudad, anuncie a estas alturas que va a proponer una bandera azul para el año 2023″.

«En decenas de encuentros con esta concejala y con el alcalde hemos solicitado arena, porque parece más un campo de golf que una playa, hemos demostrado por escrito que las competencias son municipales y hasta la fecha no se ha conseguido nada. Los desbroces en las zonas extensivas donde se encuentran los taludes de la playa, tendrían que hacerse por completo dos veces al año, en los últimos tres años se hicieron 3 veces, el año pasado no logramos que llegara el tractor con brazo a la Playa de Caranza para segar las zonas que impiden ver el mar, a pesar de la insistencia con la que lo hemos solicitado, como consecuencia de ello los usuarios han observado hasta roedores por la playa.

En los últimos años se ha reparado dos veces la pasarela de madera, anunciando los parches como provisionales pero a día de hoy lleva meses con vallas que impiden usarla por el grave deterioro que tiene y que es un peligro para los vecinos y vecinas, el desprendimiento de varias lamas de madera del suelo y la inestabilidad de la barandilla obligaron a cerrarla, por lo que ahora está inoperativa a pesar de las continuas peticiones de nuestra asociación, tanto en reuniones como con escritos por registro.

El año pasado se invirtió dinero público a mediados del verano para hacer un acceso por la Ermita que con la primera marea que subió se lo llevó el agua. La ducha es inaccesible y como medida de urgencia el verano pasado, porque parece que no saben que junio llega cada año y la planificación no existe, le pusieron una base de madera con escalones, estructura a la que no pudieron acceder personas mayores ni con movilidad reducida.

Los wcs portátiles no tienen sistema de evacuación y además no son accesibles. En la actualidad todo está en un estado lamentable, la playa no tiene accesos, no se ven los bancos con la altura de la hierba, ni el mar porque no se desbrozaron los taludes ni el paseo bajo, no hay arena y a 20 días de empezar la temporada estival no se comenzó el acondicionamiento del arenal.

Anuncia una visita de quien tiene las competencias para declararla bandera azul, y desde la asociación la invitamos a ella para que venga a la playa y vea cual es el resultado de sus tres años de dejadez y el deterioro que sufre día tras día el arenal.

Este anunció es una provocación para los vecinos y vecinas de Caranza que vivimos en el mejor entorno de la ciudad, con vistas al mar y que no vemos ni el mar, ni la arena porque no la hay, ni su trabajo porque no lo hizo».