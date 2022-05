El BNG demanda al Estado más trabajadores y mejoras en las instalaciones del CAMF de Ferrol

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha demandado «la necesidad imperiosa» de que el Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Asuntos Sociales, «actúe de manera inmediata en la dotación del personal que ha hace falta» en el Centro de Atención a Personas con Diversidad Funcional de Ferrol (CAMF).

Así lo ha trasladado en una visita en la mañana de este lunes, 23 de mayo, al centro, en donde se ha reunido con representantes de los trabajadores y también de los usuarios.

Al término del encuentro, Rego ha detallado que «de un cuadro de personal de 157 trabajadores, hay 23 plazas que no han sido cubiertas. Por ello, la «necesidad urgente para que se cubran de manera definitiva y cuanto antes las plazas», las cuales «afectan al servicio que se presta».

Además, el representante nacionalista ha pedido que «se pueda desarrollar una actuación integral del centro para garantizar un mínimo de calidad de vida y confort a sus usuarios, que en este momento no existe». Detalla la necesidad de actuar «en ventanas, que no reúne las condiciones de una eficiencia energética y para garantizar que no se pase frío en invierno o calor en verano».

Como tercera demanda, Rego ha requerido «los recursos necesarios para poder recuperar todas las actividades, como los talleres permanentes que existían y otras iniciativas que se han ido abandonando en los últimos años».

INICIATIVAS

Ante esta situación, Néstor Rego se ha comprometido con trabajadores y usuarios a «presentar diferentes iniciativas en Madrid, desde una batería de preguntas, además de una proposición no de ley, además de realizar las gestiones directas, tanto con la ministra como con el secretario de Estado para que reciba a la representación del propio centro, o incluso su presencia en estas instalaciones para comprobar su estado».

Por su parte, el presidente del comité de empresa del personal laboral de la Administración General del Estado en la provincia de A Coruña, José María Pereira, ha explicado que llevan tiempo «denunciado la situación de falta de personal», de manera que «la atención que se presta a los residentes se está resintiendo». «Y por ello se han sumado a nuestras reivindicaciones», indica acerca de los usuario.

Reclama «al Imserso que dote al cuadro de personal de las suficientes personas para atender los residentes y no tener que recurrir a 1.500 contratos temporales anuales en situación de total precariedad».

Por último, Conchi Fírvida, representante de los usuarios, ha pedido que: «En este centro se realicen las mejoras que sean precisas para que tengamos una vida más digna todas aquellas personas que aquí residimos». «En los últimos años notamos un abandono total, estamos muy enfadados, con los ascensores averiados, déficit de personal y tenemos una serie de problemas que nos inquietan cada día». Por todo ello, emplaza al Imserso a que «se solucionen todos estos problemas».