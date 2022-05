Escolares do CEIP A Solaina visitaran o Concello de Narón

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, reuniuse este martes, día 24 de maio, no salón de plenos cunha vintena de alumnos de sexto de Infantil do CEIP A Solaina.

Os escolares interesáronse por coñecer máis polo miúdo a vida profesional e persoal de Ferreiro, preguntándolle diversas cuestións, como se lle gustaba o seu traballo, como o compaxina coa súa vida persoal, como se iniciou na vida política, cal foi a decisión máis complicada… e moitas outras cuestións que a alcaldesa respostou ós menores, acompañados por dúas docentes do centro.

Na súa visita, enmarcada no Programa de Recursos Educativos de Apoio á Escola, que inclúe un apartado de “Coñecemento do Concello”, visionaron o vídeo “Nara de Narón”, protagonizado pola abella “Nara” e no que coñecen parte da historia da cidade e dos seus edificios máis emblemáticos e puntos de interese nas diferentes parroquias.

Os escolares fotografiáronse coa alcaldesa antes de marchar de novo ás aulas e tamén no photocall “Nara de Narón”. A abella Nara e un explorador acompáñanos durante a súa estancia no Concello nesta iniciativa que por primeiro ano se realiza de xeito teatralizado.

Así mesmo, a rexedora local entregoulles como agasallo institucional unhas gorras e exemplares do libro “Narón pinta ben” con oito láminas da cidade para que poidan colorear.

As visitas continuarán o vindeiro día 31 deste mes con outro grupo de escolares do CEIP A Solaina.