Acto de protesta de los trabajadores de deportes de Narón pertenecientes a la empresa Serviplús

Para las once de la mañana de este miércoles, día 25, está prevista una concentración delante del pabellón polideportivo de A Gándara, como acto de protesta de los trabajadores de deportes del concello de Narón contratados por la empresa Serviplús.

Los trabajadores alegan que la empresa no quiere cumplir con el convenio de instalaciones deportivas de Galicia y no les abona los incrementos salariales pactados ni los atrasos desde el año 2020. Dicen también que “el concello se lava las manos y no interviene para hacer cumplir a la empresa con los trabajadores de sus instalaciones”