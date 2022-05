Martina Aneiros participó en las Conversas no Parador este jueves

El Club de Prensa de Ferrol realizó este jueves su mensual Conversas no Parador, en la que la invitada en esta ocasión a participar era la delegada de Ferrol en la Xunta de Galicia, Martina Aneiros.

Al inicio de su intervención la delegada agradecía la invitación recordando las veces que había estado “ao outro lado da mesa” escuchando a anteriores invitados en ediciones anteriores.

Ferrol es una ciudad que necesita que “lle dediquemos tempo”, por lo que el gobierno de la Xunta de Galicia decidió crear la delegación territorial de Ferrol y desligarla de A Coruña “algo que era xusto e necesario” y que permite “achegar a Xunta a Ferrol.”

Pacto de Estado por Ferrol

Martina Aneiros tomó posesión hace cuatro meses, asumiendo el cargo “con responsabilidade e orgullo”, teniendo como uno de sus principales objetivos velar por las decisiones del Pacto de Estado por Ferrol “evaluando os compromisos de todas as administracións”, aunque se lamentaba que el gobierno central no lo hubiera firmado “a pesar de que hai unha vicepresidenta da cidade”, en referencia a Yolanda Díaz. Este Pacto de Estado son “cen medidas de transformación política e social, feito do diálogo cos partidos políticos, para saír da dinamica decadente dos últimos anos.”

A nivel de empleo, Ferrol “duplica a taxa de desemprego de Galicia” y hasta no hace mucho tiempo “era a cidade de España con maior índice”, siendo este un dato preocupante para la delegada.

Primeras intervenciones de la delegación

Entre las primeras intervenciones realizadas en estos cuatro meses, Martina Aneiros destacaba la reapertura del consultorio médico Manuel Comellas en Ferrol Vello, donde la delegación hizo de “intermediaria” para que la Xunta de Galicia decidiera reabrirla.

En este tiempo, la delegada ya pudo visitar casi todos los ayuntamientos del ámbito territorial de la delegación, aunque reconocía que aún tenía pendiente la visita a algunos “e espero facelo próximamente”. En estas visitas “demostrouse que a delegación é útil e necesaria”, recordando que una de sus primeras visitas había sido al colexio As Mirandas, en Ares, la cual tenía un convenio con la Xunta de Galicia que estaba bloqueado y gracias a esta visita pudo volver a ponerse en marcha, además de poner en valor las intervenciones en otros centros educativos como el Juan de Lángara o el IES Catabois, en Ferrol, criticando la visita que realizó recientemente la subdelegada del gobierno central a ambos centros educativos “porque foron realidadas con fondos europeos e o único que fixo o Estado foi transferir o diñeiro as comunidades autónomas. As obras as decidiu e executou a Xunta.”

En la actualidad, desde la delegación están trabajando en el plan rector de las Fragas do Eume “buscando un equilibrio entre o fondo natural e os visitantes”, recordando que el 50% de las parcelas pertenecen a propietarios privados “e hai que saber transmitir o que poden facer nelas.”

Evaluación de los proyectos de la Xunta de Galicia

La delegada quería hacer referencia al avance de las obras del plan director del CHUF, que en la actualidad se está acometiendo simultáneamente en el Hospital Arquitecto Marcide y en el Hospital Naval. Estas ampliaciones “permitirán ter máis servizos” a nivel sanitario, además de dar mayores comodidades a los vecinos, poniendo en valor el aumento de plazas de estacionamiento que habrá en el Hospital Naval, a pesar de no contar con la colaboración del Concello de Ferrol, al no estar firmado en estos momentos el convenio entre ambas administraciones “sendo a única cidade de Galicia que ten actuación e non está asinado.”

Entre los puntos pendientes de la Xunta de Galicia con la comarca está la carretera Costa Norte, reconociendo que “non vai como nos gustaría”, en su apuesta por mejorar las infraestructuras, con “retrasos nas últimas datas polas condicións meteorolóxicas, pero que xa están reanudadas as obras”, como en los tramos entre Valdoviño-Cedeira y San Sadurniño-Cedeira, recordando que ayer el Consello da Xunta “anunciaba a posta en marcha a expropiación dos terreos da segunda fase, con sete millóns de euros.”

Otro tema es el estado de albergue de peregrinos, con unas obras que la Xunta de Galicia ya tiene adjudicadas y firmadas, pero en las que falta la licencia municipal de obra por parte del Concello de Ferrol, en un Camino Inglés que “conta cun gran incremento de peregrinos”, siendo en la actualidad el tercer camino con mayor actividad, tras el Camino Francés y el Camino Portugués.

Estado de las infraestructuras y transporte

A renglón seguido, Martina Aneiros hacía referencia a la problemática del estado de la conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña, la cual “está obsoleta”, criticando al gobierno central “que a volveu a gardar o proxecto nun caixón”, recordando que en 2018 había un estudio realizado para esta reforma “quedou paralizado y non hai compromiso real.”

Sobre los problemas denunciados por los usuarios del autobús entre Ferrol y A Coruña, desde la Xunta de Galicia “hai unha vixilancia contínua e permanente” y cuando estos problemas “son trasladados a empresa concesionaria”, en una línea en la que se ha producido un “reforzo dos servizos.” Al mismo tiempo la delegada daba a conocer que el número de usuarios en el primer trimestre de 2022 “incremetóuse un 50%” y que este dato se produce “ao ter un servizo máis barato, a pesar das incidencias, como también el uso del carnet xove para menores de 21 años.”

Avances en el Plan Rexurbe

Uno de los proyectos importantes de la Xunta de Galicia en Ferrol es el Plan Rexurbe, calificándolo de “fundamental” con una recuperación “que non se pode parar”, lamentándose de que la inversión no puede ser mayor “porque non chegan todas as licencias”. A pesar de esto, la delegada daba la noticia que en el próximo mes se podrán entregar las llaves de las dos primeras viviendas, como también se pondrá a la venta uno de los bajos comerciales para su explotación.

Hace unas semanas, una sentencia judicial anuló el Plan Especial de Ferrol Vello, obligando al Concello de Ferrol a tener que redactar uno nuevo. Este problema “non afecta” al Plan Rexurbe y Martina Aneiros le tendía la mano al Concello de Ferrol para la elaboración del nuevo plan, destacando que ahora hay más garantías que cuando se aprobó el plan anulado “ao existir unha lei galega de rehabilitación.”

Otra de las noticias en las últimas semanas ha sido la aparición de unos restos arqueológicos en unas de las propiedades que se están rehabilitando en el Plan Rexurbe y que podrían ser de la muralla medieval de Ferrol. Martina Aneiros afirmaba que en la actualidad los arqueólogos de la Xunta de Galicia están trabajando en el informe para poder saber “o valor real dos restos atopados” y una vez analizados desde la administración autonómica “se lles dará o valor que corresponde.”

Los sectores estratégicos de Ferrol y comarca

Martina Aneiros no quiso pasar por alto en su intervención el estado de los sectores estratégicos de la ciudad, con el impuso desde la Xunta de Galicia al CESENA, aunque se lamentaba de que continúan sin respuesta por parte del consejo de administración de Navantia para formar parte del mismo.

En relación a la carga de trabajo en los astilleros de Navantia “cortouse a chapa coa presencia do Presidente do Goberno, pero seguimos a espera das fragatas”, por lo que la adjudicación firmaba por el gobierno de Mariano Rajoy en 2018 “segue a espera”, al mismo tiempo que criticaba que la solicitud del buque puente “para evitar que as gradas quedaran valeiras, nos comunicaron que non era preciso e posteriormente o adxudicaron o sur.”

La delegada también quería recordar la importancia del astillero 4.0, con la construcción del dique cubierto, aunque lamentaba las palabras del presidente de Navantia “que non lle da importancia a isto.”

En el mar, Martina Aneiros se mostraba preocupada por el problema existente en la actualidad entre mariscadores y percebeiros, por lo que en este mes se aprobará un estudio integral de la ría de Ferrol “porque hai dous colectivos en xogo.”

A nivel de estudios, también se va a aprobar la posibilidad de crear un centro logístico en As Pontes “para calcular o impacto do peche da central”, criticando nuevamente al gobierno central “por unha política enerxética errónea.”

Su etapa como concejala en el Concello de Ferrol

Martina Aneiros recordaba también sus once años como concejala en el Concello de Ferrol, tanto en el gobierno de José Manuel Rey Varela entre 2011 y 2015, como también posteriormente en la oposición, tras renunciar al acta hace cuatro meses al ser nombrada delegada de la Xunta en Ferrol.

Reconocía tener “bos recordos” de su etapa en el Concello de Ferrol y al ser preguntada si iba a echar de menos no estar presente en el pleno municipal ordinario que tendrá lugar este jueves y sus eternas duraciones, con suspensiones incluidas, la delegada afirmaba que espera que en estas sesiones plenarias “poidan sair cuestións que melloren a cidade” y que siempre asistía a cada sesión “encantada se sacamos cousas positivas.”