V Festival de música clásica “Son As Pontes” y I concurso internacional de música de cámara

El Ayuntamiento de As Pontes acogerá, durante la primera quincena del mes de julio la quinta edición del festival de música clásica “Son As Pontes” organizado por las Juventudes Musicales de A Coruña en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música de As Pontes

Se trata de una propuesta artística y pedagógica que incluye clases magistrales y conciertos de música de cámara que se desarrollarán en diferentes espacios de la villa.

Desde el 9 al 14 de julio, una treintena de alumnos participan en clases magistrales individuales, grupales o las dos variantes, dependiendo del tipo de matrícula, de la mano de reputados intérpretes procedentes de diversos ámbitos como puede ser el músico de orquesta, de cámara, solista o docentes con gran experiencia.

El alumnado, asimismo, tendrá la posibilidad de participar en el ciclo de nuevas promesas y la Orquesta de Cámara Son As Pontes, compartiendo escenario con el cuerpo docente para llevar a los vecinos a la música de cámara del más alto nivel con conciertos de viento, guitarra, cuartetos con piano, doble quinteto de viento y contrabajo, piezas de Mozart, Bach, Beethoven o Strauss, entre otros

I CONCURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA SON AS PONTES

Este año, como novedad, el Festival “Son As Pontes” celebrará el primer concurso internacional de música clásica que tiene como objetivo prioritario fomentar la difusión de la música clásica e incentivar la formación camerística de nuevos intérpretes.

El concurso, concebido como un encuentro de músicos, en el que los nuevos intérpretes puedan convivir, relacionarse, intercambiar conocimientos y empleen esta experiencia como plataforma para desarrollar su carrera profesional el mundo de la música de cámara, está dirigido a todo tipo de formaciones instrumentales

Podrán participar concursantes desde los 18 años en adelante, en grupos de un mínimo de dos instrumentistas. La edad media de los componentes de las formaciones de cámara no superará los 30 años y podrán participar en el concurso intérpretes de música clásica de todas las nacionalidades.

El certamen se realizará el jueves 14 de julio, en el auditorio de la Casa Dopeso y un jurado profesional, tras una fase previa en la que se seleccionarán a seis formaciones, será el encargado de elegir a los grupos ganadores, que recibirán un premio de 1.250 euros en el caso de resultar los primeros clasificados y de 600 euros en el caso de la formación que ocupe el segundo lugar. El resto de las formaciones participantes recibirán un diploma.

Las formaciones interesadas en participar en este concurso deberán inscribirse en la dirección sonaspontes@gmail.com aportando, junto a la hoja de inscripción que se puede descargar en la página web del Festival Son As Pontes , una grabación, mediante un link de Youtube, con una duración aproximada de 10 minutos y la partitura escaneada de la obra que interpretan. La fecha para inscribirse remata el día 5 de junio.

Para más información, se puede consultar el siguiente enlace https://www.sonaspontes.com/concurso-de-camara/