Julián Reina critica a la Xunta de Galicia por su tardanza en solicitar las licencias

El portavoz del gobierno local de Ferrol, Julián Reina, mostró esta mañana su indignación por la “manía” de la Xunta en buscar culpables para su incapacidad de gestión. El también concejal de Urbanismo criticó las “cortinas de humo que activa cada poco tiempo para tratar de echarle la culpa al Concello de la eternización de sus proyectos”. El edil se refirió especialmente a la situación del albergue de peregrinos que la Administración autonómica tiene intención de habilitar en la Casa do Mar. “Rueda manda a su delegada territorial a criticar al Concello porque la licencia tarda, pero claro, Martina Aneiros olvida decir que la Xunta no acercó todos los papeles para solicitarla hasta hace un mes”, explicó.

Reina hizo un breve repaso a la cronología de esta actuación. “Las obras del albergue deberían estar iniciadas, pero pasó un año entero desde que se desafectó el edificio hasta que la Xunta fue capaz de presentar la documentación para pedir la licencia”, resumió. “¿Recuerda Aneiros cuando vino Rueda a Ferrol presentar el proyecto del albergue? Le refresco la memoria: el 3 de marzo del 2021. Y ese mismo día el alcalde ya le informó de que estaba lista la desafectación del inmueble por parte del ministerio. ¿Recuerda cuando llegó al Concello toda la documentación para solicitar la licencia? Se lo recuerdo también: el 22 de abril del 2022. El problema es que Rueda se comprometió a tener listas las instalaciones antes de que finalice el Año Santo, y como no va a poder, hay que buscar a quién echarle la culpa. De hecho, la propia delegada empezó a meter prisa públicamente solo unos días después de que hubieran llegado los papeles”, aseguró el concejal antes de hacerse una pregunta más. “¿Qué trámites realizó durante todo ese año la Xunta con el Concello respeto del albergue? Pues ninguno. Igual no tenían nada planificado y confiaban en que se hubiera dilatado la desafectación”. “Claro que nos gustaría conceder la licencia lo antes posible, pero para eso a ver si tenemos suerte y no hay que estar requiriéndole a la Xunta subsanaciones continuamente porque no es capaz de presentar las cosas como es debido”, concluyó respeto de este asunto.

Julián Reina también se refirió al anuncio de que se va a empezar ocupar el edificio de viviendas de la Xunta en la calle Argüelles. “Es una buena noticia que llega, otra vez, un año después. Es de traca que se quejen de que el Concello tarda. En aquellos días de tantas visitas de conselleiros, vicepresidentes y presidentes de la Xunta, Feijoo vino a Ferrol el 8 de marzo del 2021 a anunciar que el edificio de viviendas de Argüelles estaba finalizado, y ahora, un año después, la delegada confirma que aun no se entregó ni un solo piso. ¿Para qué piden celeridad en las viviendas y que pongamos a tramitación de las de la Xunta por delante de las de los vecinos? Si después tardan un año en adjudicar las viviendas, el único objetivo debe de ser cargar contra el Concello”, manifestó.

Finalmente, Reina le pidió a la responsable de una delegación territorial “anunciada a bombo y platillo como una medida importantísima” que se ponga “a trabajar por Ferrol, porque en cuatro meses, tal como reconoció ayer ella misma, lo único que hizo en la ciudad fue a reabrir un consultorio que la propia Xunta había cerrado«, un problema que, por otra parte, el portavoz del grupo municipal ya había asegurado meses antes que lo había arreglado el.