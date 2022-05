O Concello de Narón participa na campaña «Primavera no Camiño Inglés»

A concelleira de Turismo de Narón, Natalia Hermida, anunciou que o Concello de Narón estará presente nunha nova xornada da campaña Primavera no Camiño Inglés impulsada pola Asociación de Concellos do Camiño Inglés en colaboración coa Deputación da Coruña.

O evento terá lugar na Alameda de Góis, en Sigüeiro (Concello de Oroso), o vindeiro sábado 4 de xuño, en horario de mañá e tarde, dende as 10.45 ata as 21.00 horas.

Hermida avanzou que o Concello contará cun stand informativo nesa localización, no que se ofrecerá información sobre a guía de turismo “Narón para os teus ollos”, as rutas turísticas de “Pena Molexa-Monte da Lagoa”, “Ruta dos muíños”, a do tramo do Camiño Inglés que discurre polo termo municipal, cunhas seiscentas prazas hoteleiras. A maiores, tamén se proxectarán no stand naronés vídeos promocionais da cidade.

Actividades gastronómicas, culturais, baile, música, obradoiros de balde para nenos, un mercado de artesanía, elaboración dun graffiti durante todo o día, presentación de eventos… forman parte do programa, cuxa inauguración institucional se fixou para as 12.30 horas.

A programación estrutúrase en tres espazos: un institucional e de feira turística, outro lúdico e un terceiro gastronómico e de mercado artesanal, tal e como avanzaron dende a organización. A programación ó completo pode consultarse a través da web: www.caminoingles.gal