250 ciudadanos prestaron juramento o promesa ante la Bandera, en la Plaza de María Pita en A Coruña

250 ciudadanos han prestado Juramento o Promesa ante la Bandera de España en un acto celebrado en la mañana de este sábado, día 28, en la plaza de María Pita, en A Coruña dentro de los actos organizados con motivo del Día de las Fuerzas Armadas y que además sirvió como conmemoración del 150 aniversario de la creación del Regimiento “Isabel la Católica” nº29, Unidad perteneciente a la Brigada Galicia VII y ligada a la capital herculina desde 1903 hasta 1988 en que se trasladó desde el acuartelamiento de Atocha hasta su actual sede en la Base “General Morillo” en Pontevedra. El buen tiempo reinante, una mañana veraniega, hizo que fueran centenares los ciudadanos que acudieron al acto.

El general Juan Francisco Arrazola Martínez, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), y representante institucional de las Fuerzas Armadas en Galicia (RIFAS), ha presidido el acto que revistió una gran brillantez y en el que las Fuerzas Armadas se vieron apoyadas por un numeroso público que abarrotaba la plaza coruñesa.

En la Plaza se encontraban formadas una escuadra de gastadores, dos compañías del Regimiento “Isabel la Católica”, la unidad de música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra y la Unidad de música de la Brilat, al mando del teniente coronel jefe del Batallón de Infantería Motorizada Zamora 1-29, Miguel Sánchez Macizo.

Tras la incorporación a la Fuerza de la Enseña Nacional llegó a la plaza el general Juan Francisco Arrazola que fue recibido con los honores de Ordenanza, mientras la unidad de música interpretaba la “marcha de Infantes” y seguidamente pasó revista a la Fuerza.

Seguidamente se procedió al Juramento o Promesa ante la Bandera de España por parte del personal civil y el Coronel Carlos Aguado Valladares, Jefe del Regimiento “Isabel la Católica” nº29 pronunció unas palabras.

ACTO DE HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA

Después de la alocución dio comienzo un homenaje a los soldados de todos los tiempos que ”sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria”

El coronel Calos Aguado acompañado por María Dolores Sánchez Vigo, madrina de la Bandera de la Unidad cuando esta le fue entregada en 1983 depositaron una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caidos, mientras los militares asistentes cantaban “la muerte no es el final”…”cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz”..Un capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos por España.

Finalmente la Fuerza participante desfiló ante las autoridades civiles y militares, entre aplausos de los asistentes.

AUTORIDADES ASISTENTES AL ACTO

Entre las autoridades civiles cabe destacar la presencia del Vicepresidente Segundo de la Xunta de Galicia, Diego Calvo Pouso; de la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas López; y del primer teniente de alcalde de A Coruña, Juan Ignacio Borrego Vázquez.

Entre las autoridades militares se encontraban el Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz; el Jefe de la 15º Zona de la Guardia Civil, general Luis Francisco Rodríguez Martínez ; el Delegado de Defensa, Antonio Bernal Martín; el Comandante Militar de A Coruña, coronel José Manuel Siaba Portela; el Comandante de la Fuerza de Acción Marítima y Comandante Naval de Ferrol y A Coruña, capitán de fragata José M. Faraldo Sordo; y el Comandante Militar Aéreo, coronel Pedro Miguel Díaz González.