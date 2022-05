De Oregón a Compostela

Julia M.ª Dopico Vale

Con motivo de la celebración del aniversario de la Orden de Santiago, el prestigioso Coro de Cámara de la Universidad de Oregón acaba de ofrecer un recital en el Monasterio de San Martín Pinario tras visitar las emblemáticas ciudades españolas de Madrid, Burgos y Oviedo, concluyendo su recorrido en el centro principal del peregrinaje de la cristiandad, Compostela.

El coro, integrado por treinta y seis magníficas voces mixtas y dirigido por Sharon J. Paul, profesora de dirección, coral, repertorio y pedagogía en la Universidad de Oregón, interpretó un programa tan atractivo como diverso bajo los epígrafes Oscuridad y Luz, La Peregrinación y Sobreviviendo a la Tormenta.

Música de los grandes maestros de la polifonía renacentista española con Versa est in luctum de Alonso Lobo, obra de sombría intensidad y el motete Ego flos campi de Francisco Guerrero. En la parte central la obra Path of Miracles- Camino del Milagro- del británico y ecléctico compositor Joby Talbot, que describe en ella los cuatro puntos principales del Camino de Santiago: Roncesvalles, en la que recrea la vida del Santo, Burgos, donde refleja la realidad del peregrino, León, un canto de asombro por los dones divinos y Santiago, culmen del viaje.

El libreto es de Robert Dickinson que utiliza textos litúrgicos, también del Códice Calixtino y en distintas lenguas, evocando la poli textualidad de un medievo religioso y espiritual. La contemporaneidad marcó la tercera parte del concierto con autores como Don MacDonald y su When the Earth Stands Still, Lissa Schneckenburger, una autora para la que la “música une a la gente, siendo parte de todos nosotros”, con su Hope Lingers On; de Thomas A. Dorsey, Precious Lord, una canción popular sueca y de Sydney Guillaume, de “impresionante madurez y sorprendente distinción melódica” la obra Tchaka.

Excepcional concierto vocal, tan variado como cautivador.