Julia Mª Dopico Vale en el ciclo «Mulleres e inspiración»

Nuestra colaboradora habitual, Julia M.ª Dopico Vale, profesora, intérprete y compositora presenta el próximo día 5 de junio en el Pazo da Cultura de Pontevedra su última creación musical dentro del ciclo que lleva por título “Mulleres e Inspiración” en el que se celebrarán distintas jornadas relacionadas con el rol de la mujer en el ámbito musical, culminando con un concierto de “corte femenino”.

GAD.- ¿Qué es y que significa “Mulleres e Inspiración”?

J M D V.-«Es un ciclo que incluye dos conferencias, un masterclass, una exposición sobre las mujeres compositoras de Galicia y un gran concierto a cargo de la plantilla femenina de la Orquesta Filharmónica Cidade de Pontevedra con dos solistas de excepción, la pianista Isabel Pérez Dobarro y la flautista Judith Rey Iglesias, que además organiza el evento, dirigidas por Clàudia Dubé Oranías. Para mí es una gran satisfacción estar presente en tan interesante evento y sobre todo presentar el estreno absoluto de mi obra “El último Adiós”, una suite en seis movimientos para orquesta de cuerdas y flauta solista».

GAD.- ¿Cómo describirías esta creación?

J M D V.-«A través de la música se pueden decir cosas mejor que con palabras. Esta obra es de carácter programático, sigue una estructura temática que le da unidad y trata sobre una singular historia de amor entre dos personajes también singulares. Él se caracteriza con la flauta, ella, con los violines y el chelo, con toda su nobleza, tiene también un destacado papel.

Comienza con el Vals Intrigante, en donde aparece el protagonista masculino, sigue la Danza “Alla Spagnola”, un “Encantamiento” que presenta a la protagonista femenina recordándonos a Candela en el Amor Brujo de Falla. Después un lejano ensueño amoroso, Sumeikai, como un espejismo. La muerte aparece en la Marcha Inesperada. La Danza de Espadas refleja el desencuentro entre los amantes y concluye la pieza con una Alborada que significa tanto una despedida como un nuevo renacer. En la Alborada se incluye la declamación de los versos de Rosalía que tienen el mismo título. Algo muy nuestro y es que Galicia siempre está muy presente en todas mis creaciones».

GAD.- Estarás en programa con autoras como Clara Schumann…

J M D V.-«Si, efectivamente y con Marianna Martines, a la que Haydn llamaba “la pequeña española”. También con el compositor y violinista Mario Diz que presentará WoOmen, otro estreno absoluto. Una obra que todavía no he escuchado pero que conociendo a Mario sé que será un trabajo minucioso, entregado y de gran calidad. Consuelo Díez estará representada con su melodía Lonxe do lar queridiño, en arreglo de Benxamín Otero».

GAD.- ¿Y cómo surge esta idea?

J M D V.-«Detrás de esta idea están dos mujeres excepcionales: Isabel Dobarro y Judith Rey, ambas comprometidas con la puesta en valor el papel femenino en el mundo de la música de la gran tradición, ocupado mayoritariamente por hombres. Siempre hubo compositoras, pero como excepción. Los libros de historia de la música reflejan este hecho. Los nombres asociados con la gran música son siempre de autores, no de autoras. Algo que obedece a los roles asignados a cada uno históricamente. Un conjunto de cosas que está cambiando. Por eso es tan importante que se celebren ciclos como este. Porque se recuperan nombres de autoras del pasado, muchas veces injustamente olvidadas, porque se ofrece la posibilidad de presentarse a las autoras del presente y porque se fomenta la nueva creación, algo siempre estimulante».

GAD.- ¿Cuándo será el evento?

J M D V.-«El ciclo “Mulleres e Inspiración” comienza el día 1 de junio con una conferencia a cargo de Judith Rey y la inauguración de una exposición que recoge vida y obra de las compositoras gallegas. El día 3 se celebrará otra conferencia a cargo de Isabel Dobarro que también impartirá un masterclass en la mañana del sábado.

El Concierto será el domingo día 5 en el Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra a las 19.30. Las entradas pueden adquirirse a través de internet, en Ataquilla.com. Creo que es una interesantísima propuesta cultural y musical. Allí les esperamos!».