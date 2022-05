O BNG de Ferrol presentará unha moción o pleno municipal de apoio ao sector das perruquerías

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol mantivo este luns un encontro con representantes do sector da perruquería na comarca para abordar xunto a elas a demanda de baixar o tipo impositivo dos salóns de peiteado, barbería e estética de 21% actual a 10%.

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG en Ferrol, anunciou que a formación vai presentar unha moción ao pleno municipal coas demandas deste colectivo, «unha reivindicación que o consideramos xusta para que o Concello apoie a rebaixa do IVE.«

Lembra que en setembro de 2012, en plena crise económica, o goberno central do Partido Popular aprobou unha suba do IVE para algunhas actividades do 8 a 21%, «de modo que os salóns de peiteado e estética tiveron que facer fronte a un incremento de 13 puntos dun día para outro«. Esta suba do IVE neste sector ía ser temporal, «pero mentres outras actividades viron cumprido o compromiso e xa teñen de novo o IVE en 10%, os salóns de peiteado, barberías e estéticas continúan a padecer o tipo máis alto do imposto.«

Iván Rivas sinalou que o BNG «leva tempo desenvolvendo iniciativas tanto no Congreso como nos concellos para que esta mudanza sexa unha realidade e se baixe o IVE a 10%.«

Así mesmo, afirmaba «se ben é certo que foi o PP quen decidiu subir ao 21% o IVE que soportan os salóns de peiteados, o PSOE e Unidas Podemos prometeron na oposición que restituirían o IVE reducido sen que se fixeron até agora e votaron en contra de todas as propostas que realizamos para reverter esta situación.»