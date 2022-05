El PP de Ferrol hace balance de los tres años del gobierno municipal de Mato

El portavoz municipal del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela, realizó un balance cuando se cumplen los tres años de las elecciones municipales en las que el Partido Popular fue la fuerza mayoritaria elegida por los ferrolanos con más de 14.000 votos, pero Ángel Mato fue erigido como alcalde con el apoyo de FeC y BNG. «Un nuevo pacto de un minuto que ha hecho perder cuatro años a Ferrol«, afirmaba el portavoz. “Defendimos hace tres años un cambio que pusiera fin a la parálisis en la que se encontraba Ferrol, para ponernos a trabajar desde el primer día, y a pesar de que fuimos los más votados pasamos a la oposición, por la irresponsabilidad de quien haciendo cálculos partidistas decidió privar a nuestra ciudad de la estabilidad política que necesitaba”. Ferrol «tiene un gobierno de ocho en lugar de un gobierno estable de 13 o de 20.«

A día de hoy «parece que el tiempo en nuestra ciudad se ha parado y todo sigue igual, desgraciadamente tenemos una ciudad paralizada, sin gobierno, sin sacar adelante los grandes temas y sin atender las cosas del día a día que demandan los vecinos y vecinas que no saben a quién dirigirse para solucionar sus problemas”.

Ferrol cuenta con un alcalde «ausente«, que gobierna «de espaldas a sus vecinos, sin escuchar y sin solucionar sus problemas». “Los trabajadores de jardines, de la biblioteca, de las instalaciones deportivas, de Emafesa y los vecinos piden al alcalde que les escuche”, afirmaba José Manuel Rey Varela.

Su «obligación» como representantes de los ferrolanos «es decir la verdad, frente a los que nos quieren hacer creer que todo va bien«. Ferrol se encuentra «en una situación de emergencia social: tenemos más de 4.500 parados, la tasa de paro más alta de las siete grandes ciudades gallegas (22,4%) y la de actividad más baja de España (49,1%), la mayor caída poblacional- a punto de bajar de los 64.000 habitantes- y la tasa de riesgo de pobreza más alta de Galicia (27%).»

“En tres años Mato no sido capaz de firmar el convenio con Defensa para dotar a la ciudad de más suelo industrial, esperamos más de 18 meses para tener una licencia, no ha bajado los impuestos, ni ha sido valiente para defender una partida para el dique cubierto en los PGE”, criticaba.

Mientras tanto «Ferrol agoniza«. Desde que Mato llegó a la alcaldía «se han cerrado un 30% más de locales comerciales, hoy hay 406 bajos vacíos en el centro, más 9.000 viviendas vacías y no ha sido capaz de eliminar la lista de espera en el hogar. Ferrol no se merece esto.«

Mato «sin peso político»

Ferrol ha comprobado que Ángel Mato «no tiene peso político en su partido«. En estos tres años Ferrol «no ha aparecido en los PGE para los proyectos más importantes». “El desprecio de Pedro Sánchez y del PSOE, junto al silencio conformista de Mato, están ocasionando que el problema se agrande todavía más”, señaló.

Mato «consiente que Ferrol no pueda construir un AOR, que la transformación del Buque Galicia se realice otros astilleros, y no en nuestra ría, y que en los PGE no haya partida para el dique, infraestructura que tantas veces demandó.«

Acepta «la falta de inversión» en infraestructuras, que el trayecto del tren Ferrol-A Coruña «siga durando más de una hora y vende el proyecto de As Pías cuando lo iniciamos nosotros hace ya siete años.» «Seguimos sin suelo industrial en Leixa y Mandiá y estamos en una comarca donde el segundo sector económico, el energético, es castigado también por Sánchez cerrando la central de As Pontes sin alternativas», afirmaba Rey Varela.

“Un alcalde preocupado por sus ciudadanos y por su ciudad plantaría cara ante cualquier administración reclamando lo que es justo para sus vecinos y Mato ni lo hizo, ni lo hará ya que para él lo primero es el partidiño y sacarse fotos: buenas palabras sin ninguna acción”.

Sin embargo, la Xunta de Galicia «sí está cumpliendo» con Ferrol: «rehabilitando edificios en Ferrol Vello, pese a las trabas e impedimentos que pone el Concello; apostando por nuestro Campus Universitario reconociéndolo como el primer Campus Especializado en toda España el Campus Industrial; reservando partidas presupuestarias año tras año para el saneamiento del rural pese a que el ayuntamiento no hace su parte y lo mantiene paralizado; ampliando nuestra área sanitaria invirtiendo más de 50 millones en el nuevo hospital de Ferrol, pese a ser la única ciudad de Galicia que sigue sin firmar el convenio con la Xunta. Construyendo nuevas infraestructuras de mayores (residencia Fundación Amancio Ortega) y renovando las existentes (inversión de 1 millón en la residencia de Caranza) o construyendo un albergue para peregrinos, pese a los problemas que está poniendo el gobierno local.» También hacía referencia a los compromisos del Pacto de Estado por Ferrol, «que puso en marcha Alberto Núñez Feijóo y que sigue sin respuesta del gobierno de Sánchez.«

Sin gestión municipal

En tres años Mato «no ha hecho balance de su gestión municipal, aunque los plenos hablan por sí solos: mes a mes están vacíos de contenido.»

Para gestionar una ciudad «son necesarias tres cosas: un proyecto de ciudad, experiencia de gestión y estabilidad y este gobierno no cumple ninguna». Están más preocupados «en que vayan pasando los días más que en afrontar los problemas de Ferrol«, insistió Rey Varela.

“Tenemos un gobierno caótico, desbordado, en minoría, sin proyecto y sin capacidad de gestión por primar los intereses partidistas y querer gobernar con ocho concejales cuando lo normal es 13”. Mato «prima el tacticismo partidario y repite lo que ya vivimos en el anterior mandato: juntarse tres partidos para que no gobierne la lista más votada que es la del Partido Popular.»

Su «falta de capacidad de gestión» se demuestra, entre otras cosas, «en que no es capaz de hacer un presupuesto cada año». “Los únicos presupuestos del mandato tuvieron una duración de tres meses, llevan desde marzo anunciando un borrador que ni hemos visto, otra cortina de humo más”. La gestión económica «ha sido nula», el año pasado Mato «dejó sin invertir 1 de cada 2€, en los tres primeros meses del año llevan ejecutados el 9% y el crédito por el que han hipotecado a esta ciudad está sin tocar.»

El único dato donde Mato «tiene una gran gestión económica» es en la recaudación por multas: «2,6 millones, seis veces más que hace ocho años, solo consigue asfixiar a los ferrolanos cuando peor lo estamos pasando.»

El popular comentaba que «tenemos un gobierno que cree que guardando en un cajón los problemas o se olvidan o se solucionan solos». «Hoy tenemos más servicios sin contrato que hace tres años y varios conflictos laborales: una huelga de jardines desde hace más de dos meses, por primera vez la biblioteca de la Plaza de España cerró sus puertas debido a la huelga de los trabajadores y en este mandato Mato cerró la biblioteca de Caranza, se suman los trabajadores de las instalaciones deportivas con más de un mes secundado paros. Nunca un gobierno hizo tan poco por mantener unos espacios imprescindibles para el fomento de la cultura y la educación.»

Los ferrolanos «votaron hace tres años por un cambio y lo que más repiten ahora cuando hablan de Mato es decepción». “Yo también estoy decepcionado porque creía imposible que la situación de Ferrol pudiera empeorar tras los cuatro años anteriores que fueron desastrosos” afirmó Rey Varela.

Mato «ha perdido toda su credibilidad, ha demostrado que su palabra no tiene ningún valor«. Para el popular «no hay más que repasar sus compromisos: sin presupuestos en 2019, en 2020 y con un presupuesto para tres meses en 2021 que era más un programa electoral; sin bajar impuestos a las familias y autónomos; sin plan de usos para Porta Nova; sin un nuevo PGOM, el saneamiento en el rural sin iniciar, sin avances en el convenio con Defensa y sin nueva RPT.«

En el ámbito social, «ha dejado de invertir el 22% de las ayudas sociales de la Xunta de Galicia, con una larga lista de espera, sin más personal para los Servicios Sociales, sin políticas de conciliación, de juventud y migratorias, cero viviendas rehabilitadas en Recimil, sin firmar el convenio para la residencia de mayores, cerraron los comedores sénior y el centro municipal de mayores de Río Xuvia.«

Ferrol «sigue sin ORE y sin aparcamientos disuasorios«. Mato «ha eliminado más de 250 plazas y al finalizar el mandato serán 400, impone un límite de velocidad a 30km/h en las carreteras de Catabois y Castilla y en la avenida de Esteiro que los vecinos no quieren y no les escucha; sin mejoras en el transporte urbano y sin plan de movilidad.»

La oficina de Catastro «sigue cerrada, sin desbroces en el rural, sin mantenimiento en calles y viales, cero apuesta por nuestros mercados municipales…«

En el ámbito educativo, «la situación no es mejor». «Nulo contacto con la comunidad educativa, sin plan de mantenimiento de los colegios y en tres años no se constituyó el Consello Escolar.«

Para los populares «no hay avances en candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad, sin plan de usos para los espacios culturales, sin convocar el premio de gravado Máximo Ramos o los premios de investigación Ángeles Alvariño y González Llanos«. En deportes, la Real Federación Galega de Fútbol «acaba de inhabilitar un campo de fútbol 8 en Caranza debido a la falta de mantenimiento, que sufren también el resto de instalaciones deportivas como la pista del CEIP Masdías, sigue sin reparar desde noviembre, a pesar de haberse aprobado una moción presentada por este grupo.«

Los vecinos «siguen sin poder participar en el día a día: Mato ni les recibe, ni les escucha.«

El PP se presenta como «alternativa»

José Manuel Rey Varela recordaba que se está llegando «a la recta final del mandato y no sabemos nada del alcalde, está más centrado en su marketing político que en los problemas de Ferrol.«

Desde que empezó el mandato, «este Grupo presentó 52 mociones, de carácter propositivo y en positivo, y solo han cumplido siete demostrando el cinismo de este gobierno- voto a favor y no hago nada- y su incapacidad de gestión.»

Ferrol necesita: «el gobierno que queremos; empleo y crecimiento económico; una transformación y cuidado de la ciudad y atención a las personas«. Su responsabilidad como grupo mayoritario «es contribuir a construir una ciudad con futuro, como hemos demostrado estos años pasando a la oposición después de ganar y poniendo a disposición del Gobierno nuestro proyecto de ciudad, nuestra capacidad de gestión y nuestro apoyo en temas estratégicos.»

En esta recta final del mandato «la mejor forma de ser útiles es construir una alternativa para Ferrol para los próximos cuatro años». “El Grupo Popular desde ya hemos dejado de ser oposición constructiva y somos alternativa”.

«Quiero agradecer a mi grupo el trabajo de estos tres años, estamos cumpliendo nuestro compromiso, porque yo al menos prefiero ser concejal tras ganar unas elecciones que alcalde tras perderlas«, aseguró.

Para los populares «Ferrol es demasiado importante para venderlo a trocitos, como quiere Mato». “Nosotros estamos del lado de los ferrolanos, trabajando por la recuperación social y económica, porque por encima de cualquier interés partidista para nosotros está Ferrol y los ferrolanos” concluyó el portavoz de los populares.