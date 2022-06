Procesos selectivos para la contratación de personal en Mugardos

La concejalía de Personal, dirigida por Miguel Mahía comunicóque están abiertos los procesos selectivos desarrollados bajo el programa PEL concellos 2022, y que el Concello de Mugardos procederá a la contratación de dos oficiales de segunda albañiles, dos peones y un auxiliar de biblioteca.

Las dos personas contratadas como oficiales de segunda albañiles y el objetivo de contracción de los dos peones, se dedicará a la realización de pequeñas obras de reparación de mantenimiento, encuadradas en los diferentes tareas relacionados con servicios mínimos municipales.

El auxiliar de biblioteca realizará tareas propias del puesto en la biblioteca pública municipal.

Los contratos se firmarán a jornada completa (37,5h/semana) hasta el 31 de diciembre de 2022.

Para participar en estos procesos selectivos los aspirantes deberá estar en posesión del certificado de escolaridad y no tener enfermedades que impidan el desempeño de sus funciones en el puesto. Además, deberán ser españoles o nacionales de otro Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del EBEP, tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa, no haber sido separado del servicio de ninguna Administración, ni estar incapacitado ni inhabilitado.

Además, se deberá estar en situación de desempleo en la fecha de inicio del proceso selectivo, o en caso de existencia de listas de procesos anteriores, en la fecha de la convocatoria, y encontrarse en alguna de las siguientes situaciones de exclusión laboral: Mujeres, mayores de 45 años, personas desempleadas de larga duración (personas que lleven un mínimo de dos años como demandantes de empleo), personas con discapacidad igual o superior al 33%, personas en situación de drogodependencia, personas que viva en un hogar dónde nadie tiene empleo, personas con hogar monoparental, personas con problemas para encontrar empleo por el idioma o por cuestiones socioculturales, personas víctimas de violencia de género o personas sin hogar.

Los interesados deberán presentar las solicitudes hasta el 6 de junio. Para tomar parte en el proceso se deberá registrar la documentación preferiblemente en la sede electrónica del Concello https://mugardos.sedelectronica.gal (instancia general) o en el registro municipal. Se podrá hacer también remitiendo un fax (981 472 017) o un e-mail a correo@mugardos.gal con la copia de la solicitud debidamente registrada dentro del plazo de presentación.

En la solicitud se realizará una declaración responsable de que son ciertos los datos aportados y del cumplimiento de los requisitos y, de ser necesario, se compromete a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. En el caso de detectarse falsedad documental, será motivo de exclusión del proceso.

Junto a dicha solicitud, los aspirantes deberán presentar la documentación que justifique su situación de desempleado, fotocopia del DNI, fotocopia del documento que acredita la titulación mínima exigida o equivalente, fotocopia del Celga 1 o certificado de iniciación (en su caso), y la relación de méritos acompañada de los justificantes acreditativos de estos.

Con la solicitud se acompañará justificante acreditativo de haber ingresado en la cuenta corriente ES98 – 2080 – 0205 – 7331 – 1000 – 0032 ABANCA, la cantidad de 10 euros en concepto de tasas en el proceso de oficiales de segunda y del auxiliar de biblioteca, y 5 euros en el caso de los peones (excepto en caso de estar exento).

El programa PEL CONCELLOS 2022 desarrollado por la Diputación de Coruña asigna ayudas a la contratación de personal para la ejecución de obras y servicios municipales en los concellos de la provincia de A Coruña