El PP acusa al gobierno de Ángel Mato de utilizar malas formas al eliminar plazas de aparcamientos en Ferrol

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Javier Díaz, criticó las malas formas con las que está actuando el gobierno de Ángel Mato eliminando plazas de aparcamiento en toda la ciudad. Reflejo de ello son las continuas quejas de vecinos y vecinas y del sector de la hostelería y del comercio, los primeros por tener muchas dificultades para llegar a las proximidades de sus viviendas y los hosteleros y comerciantes por ver cómo sus ventas se ven mermadas, ya que la gente no acude al centro por no tener sitios donde aparcar. “El gobierno de Mato se ha dedicado desde que comenzó su mandato a eliminar plazas de aparcamiento en superficie en el centro de la ciudad sin dar alternativa alguna a los vecinos y, en vez de dar soluciones, ahora continuará eliminando más plazas de aparcamiento a lo largo de toda calle de la Iglesia”.

Sin proyecto de ciudad

«Mato no da alternativas y lo único que ha propuesto a los vecinos y vecinas es un parche consistente en la reducción de tarifas en el parking del mercado de A Magdalena, una tomadura de pelo, que no ha sentado bien a los afectados pues no palía para nada sus necesidades, además de que sufrirán un perjuicio económico ante la imposibilidad de estacionar en la calle.

Desde el Grupo Popular nos mostramos contrarios con esta actitud prohibitiva y limitativa de Mato, que lo único que hace es perjudicar a nuestros vecinos, comerciantes y hosteleros. Esta es la consecuencia directa de tener un gobierno que no tiene planificación y que inició un mandato sin tener un proyecto de ciudad, algo que ha quedado patente en estos últimos tres años».

Javier García señaló que «Como ya hemos manifestado en muchas otras ocasiones, con estas medidas los vecinos y vecinas sufren un gran perjuicio junto a

hosteleros y comerciantes, y ven cómo Ferrol pierde actividad por no tener dónde aparcar y todo ello sin que Mato dé alternativa gratuita alguna a esa eliminación de plazas de aparcamiento.»

Peatonalización encubierta, sin consenso

«En definitiva, estamos presenciando en el centro de la ciudad una peatonalización encubierta por parte del gobierno del Mato, una peatonalización sin consenso y sin planificación, que no va acompañada de alternativas reales y gratuitas para nuestros vecinos.

Desde el grupo Popular seguimos proponiendo a Mato alternativas reales como dotar a la ciudad de aparcamientos disuasorios, tan necesarios para nuestros propios vecinos y para los visitantes que llegan a Ferrol, mejorar la comunicación del transporte en el interior de la ciudad, permitir el uso como garaje de alguno de los más de 400 bajos vacíos que hay en el centro y dar facilidades a los residentes y a los trabajadores que diariamente tienen que acceder al

centro de la ciudad”, medidas que esperamos contemple por el bien de Ferrol, deseó el portavoz adjunto Javier Díaz.