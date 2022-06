Curso sobre “Márketing dixital en Instagram e as súas posibilidades para o comercio”, Narón

As persoas vencelladas ó sector comercial da cidade que desexen realizar un curso sobre “Márketing dixital en Instagram e as súas posibilidades para o comercio”, dispoñen aínda dalgunhas vacantes para anotarse.

O Concello de Narón organiza a convocatoria a través do Servizo de Normalización Lingüística e dentro do proxecto “Narón gaña co galego”. En total ofértanse vinte prazas e terán prioridade os establecementos adheridos á campaña municipal “Narón gaña co galego”.

Para inscribirse, de balde, hai que dirixirse á dirección de correo electrónico: a.pita@naron.es , e indicar no correo o nome da persoa participante, o do comercio que xestiona ou atende, un número de teléfono e unha dirección de correo electrónico de contacto.

O curso terá unha duración de vinte horas, das que trece serán por videoconferencia, sete serán de carácter práctico e a hora restante de titoría individualizada para cada participante, tamén por videoconferencia. As sesións iniciaranse o vindeiro luns, 6 de xuño, e rematarán o 22 deste mes, programándose en horario de tarde, de 21.30 a 22.30, se ben se ofrece a maiores a posibilidade de descargar algunha sesión para visualizala posteriormente no caso de que non poidan asistir.

Os contidos que se tratarán nas sesións son: os beneficios de Instagram como rede social para o noso comercio, casos de éxito próximos, pasos para crear e configurar o perfil de Instagram, tipos de publicacións, ferramentas e trucos para a edición de imaxe, campañas publicitarias, casos prácticos e a lingua galega no comercio.

Un dos obxectivos deste curso é dar maior presenza e visibilidade ós comercios locais no mundo dixital para así poder incrementar as vendas e coñecer as vantaxes de usar o galego nas súas redes sociais.

Os comercios da cidade que aínda non estean adheridos á iniciativa “Narón gaña co galego” e que desexen facelo poden informarse a través da web: www.naronengalego.gal