El Gairesa O Parrulo prepara con ilusión la fase previa de la Copa de España juvenil

Quedan pocas horas para que el Gairesa O Parrulo juvenil ponga rumbo a tierras andaluzas para visitar al CD Malacitano, en la fase previa de la Copa de España juvenil, en una eliminatoria a partido único que se disputará este sábado, a las 18:00 horas, en el Pabellón Guadaljaire (Málaga).

Tras el último entrenamiento celebrado este miércoles en el Pabellón de A Malata comparecían en rueda de prensa el capitán del Gairesa O Parrulo, Turbi y el entrenador, Melo.

A este partido los ferrolanos “no llegamos muy bien”, reconocía el entrenador Melo, tras tener la espinita clavada tras “perder el liderato en las últimas jornadas” en el grupo I de la División de Honor juvenil “y la verdad es que fue un palo”, porque conseguir el primer puesto “además de ganar la liga, te permitía jugar en casa esta eliminatoria.”

Desde que fue el sorteo la semana pasada “tan solo nos centramos en el CD Malacitano y organizar el viaje bien”, en un partido que les espera “muy duro y en el que esperamos competir”, ante un equipo malagueño “al que ya pudimos ver en la Copa RFEF juvenil y llegó a semifinal”, que tiene “mucha calidad, como también en sus pases, por lo que nos pondrá las cosas muy difíciles”, por lo que los ferrolanos saben que tienen que estar “al cien por cien y totalmente concentrados para poder competir el partido.”

Una de las claves en este partido para el Gairesa O Parrulo será “estar bien físicamente en defensa, ser intensos, estar concentrados en las marcas”, mientras que en ataque “tener el balón, no perderlo en primera línea y ser atrevidos arriba, algo que nos faltó en la Copa RFEF juvenil.” En aquella competición “tuviéramos que jugar ante Rivas Futsal, uno de los mejores equipos, además de que en ese día nosotros no estuvimos como solemos estar”, por lo que les sirve para saber que “si no estamos al cien por cien no competimos con nadie.”

Para esta eliminatoria en tierras malagueñas, la única baja será la del portero Adri Tornín “que hoy empezó a entrenar por primera vez tras su larga lesión, pero no está para competir”, como algunas molestias varios jugadores “pero están en condiciones para competir.”

Turbi: “Confío mucho en mi equipo”

El capitán del Gairesa O Parrulo, Turbi, afirmaba que esta fase final de Copa de España “es la primera vez” para varios de los jugadores del equipo, aunque algunos de ellos ya tienen la experiencia de la temporada pasada en la que llegaron a disputar los cuartos de final en la fase final.

Para este partido ante el CD Malacitano “estamos entrenando bien” y Turbi reconocía que “confío mucho en mi equipo y si no nos salimos del partido, del guion que tenemos, creo que podemos competir.”