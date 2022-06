As Pontes se adhiere a la Red Business Market

La concejala de Industria y Empleo del Concello de As Pontes, Ana Pena, anunció este jueves, día 2 de junio, la adhesión del municipio de As Pontes a la Red Business Market con el objetivo de impulsar el ecosistema empresarial, emprendedor e innovado del municipio a través de la conexión con una red de inversores, empresas y organizaciones empresariales de ámbito nacional e internacional con una capacidad de inversión superior a los 100 millones de euros.

Ana Pena, durante la rueda de prensa en la que se informó sobre esta adhesión y que contó con la presencia del Director General de Red Business Market, Ciro Lacomino, incidió en la importancia de formar parte de esta red que «permite ofrecer una oportunidad, a todas las iniciativas empresariales locales de contar con un respaldo económico, conocer a las empresas, organizaciones e inversores que forman parte de esta red».

Asimismo, la concejala expresó su deseo de que «este proyecto consiga los objetivos propuestos y redunde en el beneficio y crecimiento del tejido empresarial de As Pontes, abriendo nuevas oportunidades de colaboración con la Red Business Market».

Ciro Lacomino destacó que «a través de esta red lo que se logra es conectar el tejido empresarial con los emprendedores, en cualquiera de las fase de desarrollo de su idea empresarial, y a los empresarios locales con el mundo de la inversión y la industria. La red está conformada en la actualidad por más de 25 ciudades, territorios y sedes en España y tiene presencia en Europa, EEUU, Latinoamérica y África. Así, a través de diferentes vehículos de inversión en capital riesgo y de modelos de financiación el ecosistema emprendedor y empresarial de As Pontes tendrá la posibilidad de conectar con una red de inversión global en la que participan plataformas de inversión, clubes de inversión, redes de business angels, venture capital, inversores personales, asociaciones empresariales e instituciones de referencia».

La iniciativa As Pontes Business Market se desarrollará durante el año 2022 a través de diferentes actuaciones, algunas en marcha, entre las que destacan la plataforma web de tutorización, formación y mentorización para proyectos empresariales y emprendedores, la implementación de un portal digital permanente para la conexión con inversores y empresas, la participación de As Pontes en diferentes citas internacionales como el Congreso Iberoamericano de Empresas Familiares y Pymes o el Congreso Internacional de Logística e Industria así como el desarrollo en la localidad, después del verano, del Foro de Inversión, Desarrollo Empresarial y Emprendedor As Pontes Business Market, evento que reunirá de manera presencial en el municipio a inversores nacionales e internacionales en diferentes campos estratégicos.

Tanto la concejala, Ana Pena, como el director general de la Red Business Market animaron al tejido empresarial local a participar en esta iniciativa y en el foro de inversión para «aprender a acercarse a los inversores y conseguir financiación para sus proyectos»