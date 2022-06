A sala de exposicións da Biblioteca de Narón, na planta soto, acolle dende o luns, día 6 de xuño, e ata o día 18 dúas mostras fotográficas adicadas ó pobo xitano de Narón: “Somos xitanos e xitanas de Narón e esta é a nosa historia” e “Homenaxe ó pobo xitano de Narón”.

A concelleira de Benestar Social, Catalina García, visitou este martes, día 7 de xuño, a mostra e recordou que estas imaxes xa se puideron ver o pasado mes de abril no Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros, con motivo da programación do Día Internacional do Pobo Xitano.

A edil indicou que as mostras se poderán ver ata o vindeiro 18 de xuño nas citadas instalacións, de luns a venres en horario de 17.00 a 20.00 e os sábados de 10.00 a 13.00 horas.

Na mostra “Somos xitanos e xitanas de Narón e esta é a nosa historia” pódense ver diferentes fotografías de persoas de etnia xitana da cidade, mentres que a de “Homenaxe ó pobo xitano de Narón” está integrada por imaxes de entrevistas interxeracionais e interculturais a persoas de etnia xitana e tamén doutras culturas.

García animou á veciñanza a visitar esta mostra, que ten entre os seus obxectivos “visibilizar e poñer en valor a cultura xitana co fin de reivindicar a plena integración do colectivo na sociedade, que lamentablemente aínda non é unha realidade”.