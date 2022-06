Recuperación de la Fashion night «Móvete x As Pontes»

La fashion night «Móvete x As Pontes» promovida por el Ayuntamiento de As Pontes y la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios de As Pontes (Cohempo) regresa este fin de semana, tras dos años de parón provocado por la Covid19, con un programa de actividades orientado a convertir al municipio en un punto de encuentro de los amantes de la moda y dinamizar el sector comercial local.

Elena López, concejala de Comercio y Hostelería remarcó la importancia de retomar esta iniciativa ya que “el comercio de proximidad tiene una gran importancia como motor económico y social de nuestra villa, contribuye a crear un tejido sectorial sólido, generador de cientos de empleos, y constituye uno de los ejes de desarrollo local y del dinamismo del pueblo. La fashion night es una excelente oportunidad para que los establecimientos comerciales ponteses, tras un período complicado debido a la situación económica derivada de la pandemia, puedan incrementar sus ventas y, asi vecinos y visitantes de otros municipios tienen la oportunidad de descubrir nuevos establecimientos y disfrutar de atractivas ofertas comerciales, incentivando de este modo el comercio de proximidad”

La edil hizo hincapié en el éxito y continuidad de esta iniciativa apuntando que ambos residen en la implicación por parte de comerciantes y “desde el Ayuntamiento de As Pontes queremos agradecer el esfuerzo, creatividad, implicación y compromiso para lograr que esta gran cita sea inolvidable y consiga los objetivos propuestos”

Esta nueva edición de la fiesta del comercio de As Pontes, comenzará a las 17:00 horas e incluye desfiles de moda en la avenida Villalba, avenida de Ortigueira, avenida Castelao y en la calle Alexandre Bóveda en los que los establecimientos muestran al público las últimas tendencias de moda, complementos y belleza cara el verano y que harán de As Pontes un gran escaparate al aire libre con las propuestas comerciales del municipio.

Asimismo, a lo largo de toda la tarde, Eva Iglesias, colaboradora en el programa de la TVG, Land Rober-TunaiShow y Natalia Maquieira, CEO y socia fundadora de PASOAPASO Agency, experta en comunicación digital de marcas de moda, visitarán los establecimientos participantes en Móvete x As Pontes, donde vecinos y visitantes podrán conversar con ellas.

Los locales participantes prolongarán su horario de apertura hasta las 00:00 horas con descuentos especiales, promociones y sorteos. Además algunos establecimientos ofrecerán conciertos de música en directo, actuaciones de dj´s, talleres para niñ@s y numerosas sorpresas. Simultáneamente, durante toda la celebración, varias charangas recorrerán las calles de la villa, animando a comerciantes, vecindario y visitantes.

Finalmente, entre los compradores se repartirán premios valorados en 600 euros, a través de tarjetas rasca, para gastar durante la celebración de la fashion night en los establecimientos que participan en esta iniciativa.

La concejala invitó a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de esta gran fiesta del sector comercial local, a vivir una noche diferente entorno al mundo de la moda y del pequeño comercio, mostrando su apoyo a la economía local, comprando en el comercio pontés e invirtiendo en el futuro de As Pontes.