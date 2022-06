Ferrol en Común reclama soluciones para la biblioteca municipal

Este miércoles, después de dos meses de paros, las trabajadoras y trabajadores de la biblioteca municipal realizarán una nueva jornada de huelga para seguir reclamando más personal y frenar el deterioro del servicio. Asimismo, registrarán más de 900 firmas recogidas entre los usuarios y usuarias de la biblioteca y la ciudadanía en general, la cual comparte la demanda de un servicio público de biblioteca de calidad como se venía prestando hasta el momento, en el que la merma en la plantilla está causando numerosos inconvientes en el uso de este espacio público.

El pasado domingo, el alcalde Ángel Mato, decía en una entrevista en la prensa que “los conflictos de ámbito laboral abiertos tenían más que ver con el momento del mandato en el que estamos que con ninguna otra cuestión”, «despreciando así las reivindicaciones de los propios trabajadores y trabajadoras del Concello del que es alcalde y con los que ni se quiera mantiene un diálogo fluido para poner solución a dicho conflicto.«, afirman desde Ferrol en Común.

La formación considera «inaceptable» esta situación en la que el personal de bibliotecas tiene que manifestarse en las puertas del Concello «esperando que el gobierno municipal les escuche y busque una solución al problema, mientras tratan de sacar adelante un Plan Integral de Cultura, una contradicción que manifiesta que el gobierno municipal actúa por libre y lo que menos le interesa es conocer los verdaderos problemas de la ciudad en este ámbito.«

Desde FeC, le piden al gobierno local «que se tome en serio las reivindicaciones del personal de biblioteca, que no son solamente suyas, si no de la ciudadanía en general como así reflejan a las cerca de 1.000 firmas recogidas, y comience un diálogo con los trabajadores y trabajadoras de este servicio y una búsqueda conjunta de soluciones para poner fin al deterioro de la biblioteca municipal, un servicio prestado íntegramente por personal municipal, con una gran implicación y calidad. Algo del que sentirnos orgullosos y cuidar no de dejar caer.«