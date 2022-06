Concentración en Narón para demandar mejoras salariales en el convenio provincial de carpintería

Alrededor de medio centenar de delegados sindicales de CIG, CC.OO. y UGT ha protagonizado en el mediodía de este miércoles una concentración desde las 14,30 horas ante la sede de la empresa Cándido Hermida, situada en el polígono industrial de Río do Pozo, en Narón, para reclamar el desbloqueo de las negociaciones con la patronal por el nuevo convenio colectivo provincial en A Coruña de carpintería y ebanistería.

Se trata de una nueva movilización tras las realizadas a finales de abril ante la sede de Inditex, en el Polígono de Sabón, en Arteixo, por trabajar muchas de las empresas de este sector para la multinacional, además de las realizadas en mayo ante Malasa (Cerceda) y Ramón García (Ordes).

Tal y como ha apuntado el secretario de CIG-Construción e Madeira en Ferrol, Marcos Sánchez, este convenio «está caducado desde el año 2019 y los trabajadores tienen desde entonces los salarios y las condiciones laborales congeladas», al tiempo que ha denunciado que «la patronal pretende rebajar el poder adquisitivo, al negarse a mantener la cláusula de revisión salarial que está recogida en el convenio desde 2014».

Según los sindicatos, la propuesta económica «provocaría un empobrecimiento de los trabajadores, pues al no subir el IPC real cada año, solo en 2021 el personal perdería ya el 3,4%».

PLUS

Sánchez ha detallado que existe «la negativa de las empresas a aceptar la creación de un plus de turnos de 150 euros mensuales, que no tiene justificación alguna porque la carga de trabajo es tal que las compañías no dan atendido los pedidos».

Es por ello que CIG, CC.OO. y UGT ya avanzaron que no firmarán el convenio «si no se garantiza el poder adquisitivo de los salarios de los aproximadamente 5.300 trabajadores afectados por este convenio» y si no se establece el plus de turnos, como existe ya en otros convenios, y se regulan «las condiciones del personal que tiene que desplazarse a montar las tiendas de Inditex en diferentes lugares del mundo».