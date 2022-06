Obradoiro sobre «As algas diversificando o sector pesqueiro» en Narón

O concelleiro de Promoción Económica, David Pita, presentou este xoves, día 9 de xuño, xunto con Francisco Javier Castro, representante do GALP Golfo Ártabro Norte, o obradoiro “As algas diversificando o sector pesqueiro”.

O curso, tal e como indicou, terá lugar o vindeiro sábado 18 de xuño ás 12.00 horas no Centro Cívico Social de Piñeiros. A iniciativa enmárcase no programa “Narón emprende en azul” e as persoas interesadas en acudir poden anotarse, de balde, a través do correo: me.mendez@naron.es

A convocatoria terá unha duración aproximada de dúas horas, un tempo no que os participantes presenciarán unha parte teórica na que se falará sobre as algas e os seus beneficios, a súa orixe, xeitos de extracción, tipos, características, bioloxía e usos.

Na segunda parte abordarase a práctica, coa identificación de algas, donde se ofrecerá a oportunidade de velas, tocalas e probalas ó natural. A fundadora e directora xeral da empresa Algas La Patrona, Cristina García, será a encargada de impartir este curso.

Pita e Castro convidaron ós veciños interesados no mundo das algas a participar neste obradoiro, “no que terán a oportunidade de coñecer unha gran variedade de propiedades desta especie mariña e tamén de formular as cuestións que estimen oportunas á profesional que se encargará de impartilo”.

A convocatoria enmárcase nas actividades realizadas con cargo ó Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte, cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, a Xunta de Galicia e a Consellería do Mar.