O BNG esixe a Mato que defenda os intereses económicos do Concello

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG no Concello de Ferrol, esixiu esta mañá ao alcalde da cidade, Ángel Mato, que «defenda os intereses económicos dos veciños e veciñas de Ferrol e reclame a empresa Urbaser o pago das cantidades que debe ao Concello e polo tanto, tamén, de estar a incumprir un dos acordos alcanzados co BNG para a aprobación dos orzamentos municipais de 2021.«

Lembra que Urbaser «ten pendente de indemnizar ao Concello de Ferrol con 317.931 €» polos beneficios que obtivo por explotar a concesión do servizo de recollida de lixo na cidade, no ano 2018, segundo constataron os dados da auditoría a que anualmente somete o Concello a esta empresa. Tal e como se recolle nos pregos de condicións que regulan os servizos que presta a empresa, o Concello ten dereito a percibir 2/3 do beneficio cando este supere o 8% de beneficio neto da empresa.

Afirmou que un dos eixos de carácter político do acordo para a aprobación dos orzamentos de 2021 «tiña que ver coa necesidade de incrementar os ingresos municipais e fiscalizar as grandes empresas que prestan os contratos máis cuantiosos que desenvolve o Concello de Ferrol debía servir para encamiñar unha actuación fiscalizadora dos servizos que se realizan no Concello e orientar a prestación destes servizos cara a xestión pública en función dos veciños e veciñas da cidade.«

Iván Rivas pediu que o goberno local que «cumpra os seus acordos e empece dunha vez a esixir as empresas privadas que prestan servizos municipais a cumprir coas súas obrigas económicas con este Concello. Urbaser, compensando polos seus beneficios, como o caso de EMAFESA que ten pendente de ingresar o cánon concesional dos anos 2017, 2018 e 2019, un importe que ascende a 3.760.377,98 €.«

O BNG considera que o goberno local «debe esixir o ingreso destas cantidade nas arcas municipais de xeito inmediato e dar cumprimento aos acordos alcanzados co BNG, ademais de informar ao BNG sobre o resultado da auditoría a Urbaser, pola recollida do lixo, do ano 2020, en mans xa do goberno local, e sobre o estado no que se atopa a do ano 2021.«