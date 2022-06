«Tres años de gobierno, una decepción» para Ferrol en Común

El pasado 15 de junio de hace tres años, tomaba posesión como alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en un Pleno de investidura donde contó con el apoyo de Ferrol en Común y donde gracias a el llegó a coger el bastón de mando. «Pero ese apoyo no era gratuito, si no que estaba condicionado por un acuerdo de gobernabilidad negociado entre ambos grupos, donde se comprometían cuestiones tan básicas e importantes como potenciar la participación, priorizar las arenas de bienestar social e igualdad, seguir la línea de nuestro mandato en cuanto a cultura o colaborar para mejorar las infraestructuras y los servicios de la ciudad, además de mantener un diálogo y cooperación continuo entre ambos«, afirman desde Ferrol en Común. Este grupo municipal y las personas a las que representan «pusimos unas esperanzas en un gobierno supuestamente de izquierdas, considerando que sería la mejor opción para la ciudad. Pasados tres años desde aquel día, tenemos serias dudas.»

Desde el punto de vista de FeC, el acuerdo de gobernabilidad «quedó rápidamente en papel mojado, el gobierno en minoría de Ángel Mato, lleva tres años tomando decisiones solo, aislado en la su ala del Palacio Municipal y sin negociar ya no con este grupo municipal, si no con nadie. Prueba de esto son las numerosas veces que tuvo que sacar asuntos de la orden del día del Pleno por no tener apoyos suficientes para aprobarlos, pues no había negociado previamente.«

Esta actitud de «soberbia, inaccesibilidad y de no cooperación» no era la que esperaban de un gobierno de 8 concejales y concejales «en las que en cada comisión se les pide información sobre asuntos que se están llevando a cabo, si les pregunta sobre cuestiones de la ciudad o se les trasladan quejas del vecindario con el fin de buscarles solución, y la respuesta que nos encontramos por norma general es un “no saben, no contestan”. Eso sí, al día siguiente podemos leer en los periódicos su respuesta a la información solicitada en forma de gran titular, siendo la prensa con los únicos con los que mantiene una comunicación fluida y directa.»

Desde Ferrol en Común afirman que «no somos socios de Mato, pero sabemos lo que es gobernar en minoría y sabemos lo que es sufrir una oposición sin límites que además de quemar a un gobierno lo único que hace es no jugar a favor de la ciudad, por lo que nosotros optamos por tener a mano tendida al alcalde para trabajar conjuntamente, para sacar adelante numerosos asuntos que consideramos mejorarían la ciudad y, como se pudo comprobar, para aprobar los únicos presupuestos de este mandato; presupuestos necesarios pero que tampoco fueron gratuitos e iban acompañados de un nuevo acuerdo en el que FeC apostó por numerosas inversiones como la remodelación de la Plaza Vella o de la Plaza Rosalía de Castro, el desarrollo de un Plan Sociocomunitario en Recimil y San Pablo, el estudio de una Renta Municipal, la construcción de un pantalán en la zona de A Cabana o la aprobación de un reglamento de Participación Ciudadana, convencidos de que compartíamos una idea de ciudad participada, social, sostenible y comprometida con el vecindario, pero de nuevo, vemos que el camino que cada uno quiere recorrer es bastante diferente.«

A estas alturas, «podemos decir que a Ángel Mato le gusta más la política de fotos, anuncios, recepciones y reuniones con personas de traje y corbata que la que sirve para mejorar la vida de gente. Podemos decir que el acuerdo de presupuestos, al igual que el acuerdo de gobernabilidad, quedaron en un mero documento en el que solo una parte se comprometió de verdad: la nuestra, pues mantuvimos la puerta abierta para cada cuestión que habían podido mejorar la ciudad. Podemos decir que nuestras prioridades no son las mismas y no pasan por haber abandonado el rural sin desbroces y sin saneamiento para invertir 5 millones de euros en una sola calle del centro de Ferrol, dejando la gente atrás. Y podemos decir que después de tres años, Ferrol en Común ya esperó suficiente a este alcalde que gobierna para unos pocos y no escucha a nadie.«

FeC no se arrepiente de apoyar una investidura para que Ferrol tuviera un gobierno de izquierdas, pero después de tres años «este no es el gobierno que esperábamos«. Este es un gobierno «rancio que saca pecho de llevar a cabo un gran número de licitaciones para desviar la atención de todos los problemas sin solucionar que tiene sobre la mesa: la banda municipal, la falta de desbroces, la biblioteca, las políticas invisibles de igualdad, la residencia de mayores, la aprobación del Pxom, el saneamiento del rural, la reducción de aparcamientos, la accesibilidad… muchos deberes pendientes que no son quien de gestionar y un acuerdo de presupuestos incumplido donde ni la mitad del acordado está en proceso.»

Después de tres años, la puerta de nuestro grupo «seguirá abierta, como siempre, pero nuestros caminos recorren separados pues las diferencias a la hora de entender la política y de llevarla a cabo, son tremendamente diferentes.«