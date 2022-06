Conmemoración do Día Nacional das Linguas de Signos Españolas en Narón

O Concello de Narón acolleu este martes, día 14 de xuño, ás 16.00 horas, o acto central do programa do Día Nacional das Linguas de Signos Españolas, que se conmemora cada 14 de xuño.

A alcaldesa, Marián Ferreiro, presidiu a cita programada no salón de plenos, acompañada da edil de Benestar Social, Catalina García, e da presidenta da Asociación de Xordos Ferrolterra, Teresa Gallo. Así mesmo, xunto con representantes dos grupos municipais de TEGA, PSOE, PP e BNG, estiveron no salón plenario integrantes da directiva da AXF e outros membros da entidade.

Ferreiro asegurou que é un pracer para o Consistorio poder sumarse ó acto e felicitou á AXF polo seu labor coas persoas xordas. “A participación plena do colectivo na sociedade é fundamental e dende o Concello continuaremos traballando para que así sexa”, asegurou Ferreiro.

A alcaldesa deu paso a un vídeo conmemorativo desta data, no que ademais dela participaron varios representantes da corporación local da cidade, entre outras persoas. Así mesmo, recordou que esta noite se iluminará de cor turquesa a rotonda de Freixeiro, sumándose así á reivindicación dos dereitos do colectivo de persoas xordas.

“Libres para elixir, libres para signar” é o lema deste ano, ó que se fixo referencia dende a entidade, sendo a presidenta da AXF a persoa encargada de ler o manifestó do Día Nacional das Linguas de Signos Españolas

No manifesto reivindicou os dereitos das persoas xordas, facendo especial fincapé nos nenos. Ó remate do acto realizaron unha fotografía de grupo para, a continuación, dirixirse á praza da Gándara, para realizar unha serie de actividades abertas á cidadanía e amosar parte do traballo que realiza a AXF.