Eva Martínez Montero acusa de «mentiras» a Rosa Martínez Beceiro por el servicio de ayuda en el hogar

La concejala de Bienestar Social, Eva Martínez Montero, explicó esta mañana que las prestaciones complementarias que ofrece el servicio de ayuda en el hogar (SAF), “aprobado con los votos en contra del PP”, se están tramitando con normalidad “por mucho que la concejala popular Rosa Martínez Beceiro tergiverse y recurra a medias verdades, cuando no directamente a mentiras”. Para la edil del grupo de gobierno, Martínez Beceiro “quiere ahora hacer bandera de medidas que rechazó en el pleno, sin que entonces le hubieran importado en absoluto las personas usuarias que estaban pendientes de la renovación del contrato del SAF. Lo único que pretende es jugar con la gente para hacer política. El resto no le importa”, afirmó.

Martínez Montero se refirió así a las declaraciones de la edil popular en las que acusaba al alcalde de impedir a mayores y dependientes disfrutar de los servicios de fisioterapia y podología vinculados al SAF.

La concejala de Bienestar Social recordó que, tal y como está recogido en el documento de condiciones técnicas del contrato del servicio de ayuda en el hogar, este “ofrece a mayores algunos servicios complementarios limitados, como fisioterapia y podología, sobre los que se informó a usuarias y usuarios desde lo primero día, en el mes de julio, con motivo de la puesta en marcha del nuevo contrato, y quiero remarcar que fue desde el primer día. Aun así, se detectó que no hubo demanda, por lo que decidimos animar la que se pidieran. Por ese motivo yo misma envié hace unos meses cartas a las personas destinatarias del servicio. Fue simplemente a modo de recuerdo, precisamente para recordar a los usuarios que pueden disponer de este servicio extraordinario que tienen que solicitar y acreditar”. “La única realidad es que estos servicios se están a baremar y se van a repartir según el criterio de los técnicos las horas que hay disponibles”, aseguró. “Aun así, por el momento la demanda no supera las 10 solicitudes, que ya estamos tramitando”.

“El resto —continuó— son mentiras. La única verdad es la que Rosa Martínez Beceiro no dijo: ella y sus compañeros del PP, después de demorar el proceso de contratación del SAF, votaron en contra de este servicio”.

Para Eva Martínez Montero, “capítulo aparte merece la desconsideración intencionada de saltarse a la concejala titular del área de Bienestar Social para dirigirse al alcalde. Estaría bien que hubiera mostrado algo de educación y respeto, y cuando tenga alguna queja sobre las áreas que gestiono se dirija a mí, que tengo las competencias, y no al alcalde, como yo me dirijo a ella y no a su portavoz. Creo que a estas alturas de la historia ni a ella ni a mí no nos tiene que tutelar nadie”, concluyó.