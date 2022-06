La Escola de Gaitas de Ortigueira encabezará #OMáisLongoDaHistoria

Fundadora del Festival en 1978 y todo un referente en Galicia, será un año más pulmón, corazón y alma del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, que se celebrará del 10 al 17 de julio y cuya programación de horarios de conciertos está disponible en www.festivaldeortigueira.com/programacion

La Escola de Gaitas de Ortigueira actuará, un año más, en el Festival de Ortigueira, porque no es posible entender el uno sin la otra. Así lo expresa el título del último disco de la formación, “O noso Festival” del que seguro que interpretarán algún tema cuando el viernes 15 de julio suban al escenario Estrella Galicia en #OMáisLongoDaHistoria y reciban el calor del siempre entregado público de Ortigueira.

También su cuerpo de baile añadirá color y alegría a un concierto que, según avanza su presidente Bruno Lozano, “incluirá varias sorpresas que aún no podemos desvelar”. Si bien todo el pueblo de Ortigueira, hostelería, comercio y vecindad, se vuelca para que este año, tras dos durísimos años de ausencia, se vuelvan a vivir días (8 en esta edición) de celebración y alegría en los que compartir una cultura y música común, desde hace varios meses muchos de los integrantes de esta institución del folk trabajan duro preparando todo para la llegada y acomodo de la multitud de bandas que llenarán de alegría y música las calles de Ortigueira.

Por esas calles desfilarán, llegadas desde diversos puntos del mapa cercanos como Ladrido, a 6 km de la alameda ortigueiresa, o no tan cercanos como Johnstone, a más de 2.500 km de distancia, las siguientes formaciones: Agrupación Cultural Buxainas, Asociación Cultural Troula de Ortegal, Asociación de Música e Danza Tradicional Queiroa, Bagad de Vannes Melinerion, Banda de Gaitas de Guillarei, Banda de Gaitas de Ladrido, Banda de Gaitas do Ortegal, Banda de Gaitas do Padroado da Cultura de Narón, Banda de Gaites El Gumial, Bandina Popular Los Gascones, Cuarteto Tradicional Illa Pancha, Grupo de Baile Tradicional Fitoria, Grupo Tradicional Marbadás y Johnstone Pipe Band

Todas ellas, lideradas por la Escola de Gaitas de Ortigueira, se sumarán a un cartel que el comité organizador ha elaborado con un especial e intencionado énfasis en las formaciones de origen gallego, las cuales representan más del 60% del total. Todas ellas conseguirán junto al resto de actividades, exposiciones y talleres que del 10 al 17 de julio, Ortigueira se convierta un año más en la capital mundial de la música celta.

Más información en nuestra nueva página web www.festivaldeortigueira.com