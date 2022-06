Convocada huelga en el transporte de viajeros por carretera en las UTE de Monbús(Ferrol-Betanzos-Coruña)

Este martes, día 21 de junio, la CIG tiene convocada huelga en el transporte de viajeros por carretera en las UTE del grupo Monbús que hacen el servicio regular entre A Coruña-Betanzos-Ferrol y el transporte escolar de Ferrol (que incluye los servicios de toda la comarca).

La central nacionalista señala que «la convocatoria, acordada en la asamblea de trabajadores y trabajadoras llega en respuesta a los abusos laborales, a los despidos y al deterioro del propio servicio. Las protestas de usuarios y usuarias en relación al servicio se vienen produciendo desde la adjudicación de los últimos contratos, tanto en el servicio de línea regular como en el escolar, por el caos en el que se ha convertido. Los incumplimientos también se producen entre el personal que realiza el transporte y el servicio de acompañamiento, puesto que Monbus no entrega los cuadrantes de servicios mensuales como está previsto legalmente, no respeta los descansos entre jornada, no está pagando los pluses, no comunica las vacaciones etc. además, en el caso del personal acompañante (la mayoría mujeres), se está realizando una jornada de trabajo superior a la que Monbus retribuye».

«Para más gravedad, denuncia el responsable de Transportes de la FGAMT-CIG, Xesús Pastoriza, desde que Monbus se hizo de cargo de estos servicios hubo más de una docena de despidos, dejando los planteles en mínimos. Esto trae como consecuencia una sobrecarga de trabajo y que muchos servicios queden sin hacerse. Del estrés que esta descoordinación produce entre lo personal se deriva un elevadísimo número de bajas «que llegaron en algún momento a suponer el 15% del plantel«.

Incumplimientos de horarios y servicios que no se hacen

«Son habituales las quejas de las personas usuarias por los incumplimientos constantes de los horarios de salidas y llegadas y hay servicios que ni siquiera se realizan», advierte. Esto acontece por la falta de organización, la falta de personal suficiente y que Monbus tiene una flota de autobuses que no llega para hacer todas las rutas que tiene encomendadas.

A esto se suma la negativa del grupo presidido por Raúl López a negociar y que no accede siquiera a mantener una reunión con la representación social. «De este caos en el trasponerte por carretera y los incumplimientos en materia laboral son cómplices tanto consellaría de Infraestructuras y Movilidad como la de Educación, que siendo conocedoras de las denuncias de la CIG y de los usuarios no hacen absolutamente nada, dando la callada por única respuesta y permitiendo así que la situación se prolongue en el tiempo», critica Pastoriza.

Un caos que se da en todos los contratos

Pero esta situación no es exclusiva de la zona de A Coruña-Ferrolterra, sino que se repite en todos los servicios que presta Monbús, que en este momento tiene el 75% de las concesiones de las línea regulares y el 50% del transporte escolar de toda Galicia. «En este contexto y ante la falta de actuación por parte de la administración gallega, la CIG está realizando asambleas en otras comarcas gallegas, que previsiblemente desembocarán en la convocatoria de más huelgas y movilizaciones».