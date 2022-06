Un incendio calcinó 4 vehículos y afectó a otros 7 en una empresa de desguaces en As Somozas

Los Bomberos do Eume controlaron un incendio declarado en el exterior de la empresa de desguaces “Armonía” que consumió por completo dos turismos y dos furgonetas en el Polígono Industrial de As Somozas. Según la información facilitada al 112 por los efectivos del Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento, otros siete vehículos también resultaron afectados de diversa consideración pero, afortunadamente, nadie resultó herido.

La llamada de alerta al CIAE-112 Galicia fue realizada por una persona particular sobre las cuatro y media de la tarde de este domingo, día 19. Durante la comunicación con los gestores de emergencia, el alertante solicitaba medios de extinción para controlar un incendio en una nave.

De inmediato, desde el 112 se solicitó la intervención de los Bomberos do Eume, con base en As Pontes, y de los miembros del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Ortigueira. Una vez en el lugar, los servicios de emergencia confirmaron que el fuego no llegó a alcanzar la edificación y que solamente los vehículos almacenados en el exterior sufrieron daños. También acudieron efectivos de la Guardia Civil.

Una vez que el incendio quedó controlado, los efectivos del GES regresaron a su base en Ortigueira y los equipos de intervención de los Bomberos do Eume continuaron trabajando en el punto con el fin de enfriar la zona y evitar algún rebrote.