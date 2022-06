O BNG propón incluir no estudo sobre a práctica deportiva de Ferrol a saúde, o ocio e a práctica non federada

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol considera «limitado» o estudo sobre a caracterización da práctica de exercicio físico do deporte na cidade que ven de iniciar o goberno local e propón que ao mesmo se incorporen outros sectores vinculados coa práctica socio-deportiva na cidade máis alá dos clubs deportivos existentes en Ferrol.

María do Mar López, concelleira do BNG, sinala que este estudo «non está pensado para o desenvolvemento dun proxecto deportivo en concreto na cidade senón para marcar liñas de actuación no ámbito deportivo coa necesidade que ten a cidade de solucionar o grave deterioro das súas instalacións deportivas, algo que todo o mundo percibe sen ter que recorrer a ningún estudo.»

Sinala que o BNG avoga porque a ese estudo «se incorporen outros sectores que polo xeral non están vinculados ao tecido asociativo deportivo e outros aspectos como a saúde ou mesmo o ocio.»

O BNG quere que ao mesmo se incorpore «como poden ser as mulleres, en relación a posibilidade de acceso a práctica deportiva tendo en conta a conciliación ou necesidade de espazos seguros.»

De igual xeito, «debe terse en conta as persoas con enfermidades mentais polo que supón o deporte como unha mellora da saúde e pola posibilidade de socialización. O ensino ou o deporte nas escolas, tamén a sanidade en relación a rehabilitación de enfermidades crónicas, idosos e idosas.»

Así mesmo, o BNG considera que o cronograma de desenvolvemento deste estudo, «tal e como o ten presentado o goberno local, ten previsto realizar novos encontros e reunións no período estival e vacacional onde a actividade dos clubes e escolas deportivas ou é nula ou se atopan en competicións polo país adiante.«