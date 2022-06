Luis Rilo, el valiente del Triatlón Ferrol que disputará el Northwest Triman de larga distancia

El Triatlón Ferrol estará representado en el Northwest Triman de As Pontes por Luis Rilo, que debutará en larga distancia.

“Afronto la prueba con mucho respeto. En 2012 hice mi primer triatlón superesprínt, poco a poco fui aumentando distancia hasta aquí. Sí me lo llegan la decir de aquella, no me lo creo”, valora el triatleta ferrolano en la previa de la competición del domingo. Luis Rilo se marca cómo objetivo bajar de las 12 horas para completar 3,8 km de natación, 180 km de ciclismo sin poder ir en pelotón y una maratón para finalizar.

En la prueba de media distancia, el club departamental formará equipo con Alfredo Freire, Chespi Pena y Antonio Rodríguez.