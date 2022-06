Ocho reservistas voluntarios juraron Bandera en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño», en Ferrol

Ocho Reservistas Voluntarios han jurado o prometido fidelidad a la Bandera de España, en la mañana de este jueves, día 23 de junio, en la Escuela de Especialidades de la Armada “Antonio de Escaño” en Ferrol, manifestando o refrendando con ello su compromiso con la defensa de España en una ceremonia celebrada en la explanada de instrucción, presidida por el Comandante-Director del Centro, capitán de navío Manuel Aguirre González.

Los Reservistas Voluntarios se incorporaron el pasado 13 de junio a la “Antonio de Escaño” en Ferrol para realizar el periodo de dos semanas de duración de Formación Militar Básica, desarrollado entre el 13 y este jueves. Su periodo de formación finalizó con la jura comenzando un período de Formación Militar Específica, en el centro u organismo a que corresponda la plaza obtenida.

Eran las doce de la mañana cuando llegó a la plaza de Armas de la Escuela el capitán de navío Manuel Aguirre González que pasó revista al Batallón formado por la banda de cornetas y tambores de la Escuela y alumnos del CAES de primero, y aspirantes a marineros del segundo ciclo de 2021 y del primero del 2022 al mando de la Jefa de Instrucción, capitán de corbeta Mónica Rey. Momentos antes se había incorporado a la formación la Bandera Nacional.

Tras el canto de la Salve Marinera se dio lectura al artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas y el comandante-director pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos y el capellán castrense rezó una breve oración, «ruego a Dios que os ayude a cumplir con lo que habéis jurado o prometido».

Después de esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron de uno en uno besando la Bandera y seguidamente de tres en tres bajo ella.

PALABRAS DEL COMADANTE DIRECTOR

A continuación el comandante-director de la Escuela, capitán de navío Manuel Aguirre González se dirigió a todos los presentes, con unas emotivas palabras.

Un paso al frente

“ Quiero agradecer la presencia con nosotros en esta Plaza de Armas de los familiares de los Reservistas Voluntarios que juráis bandera hoy, nos llena de alegría que podáis compartir y ser testigos de este acto tan importante para vuestros seres queridos.

Hoy es un día importante para la Escaño, para la Armada, y muy especialmente para los Reservistas Voluntarios que con este Acto de Jura de Bandera dan comienzo a su vida militar.

Vosotros reservistas voluntarios, habéis decidido ejercer vuestro derecho de defender a España tal y como se recoge en el artículo 30 de la Constitución, y lo habéis hecho, eligiendo vestir el uniforme de la Armada. Esta decisión, refleja vuestro amor a España y a su Armada.

La defensa de España, y de sus ciudadanos, no solo se puede realizar desde el ámbito militar, todos los ciudadanos desde nuestras ocupaciones y actividades habituales podemos contribuir al servicio y la defensa de España. Pero vosotros habéis ido un paso más allá, habéis decidido dar un paso al

frente y dedicar vuestro tiempo y conocimientos a apoyar a la Armada en el cumplimiento de sus misiones.

No me cabe duda que tras esta decisión hay una vocación que se esconde en vuestros corazones, vocación e ilusión que os ha traído hasta aquí y que sin duda os ayudara a superar las dificultades que os presenta la vida militar”.

Un sólido elemento de unión

“Vuestra presencia entre nosotros, representa un sólido elemento de unión con la sociedad civil a la que nos debemos y contribuye precisamente a reforzar ese vínculo que permite explicar a nuestros compatriotas, con hechos y actitudes, lo que significa la Defensa y Seguridad de España.

Reservistas, en el día de hoy celebramos el acto más importante en la carrera de un militar, el juramento ante la Bandera que simboliza a España, que es símbolo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la Patria, representa los valores superiores expresados en la Constitución, y que pertenece a todos y cada uno de los españoles allí donde se encuentren, tanto en la mar como en tierra”.

Compromiso en defensa de España

“En el juramento que habéis realizado hoy quiero destacar dos aspectos la obediencia y el respeto al Rey y a nuestros Jefes, lo que nos indica la importancia de la disciplina como principal pilar de los ejércitos y la Armada.

Y lo que realmente nos hace especiales, el compromiso de, si es preciso, entregar nuestra vida en defensa de España. Este último y más elevado sacrificio que miles de marinos y soldados españoles, asumieron a lo largo de los siglos y en todos los lugares de la Tierra.

Recordad que el uniforme que vestís lleva impreso una serie de valores que son consustanciales con él, Patria, honor, valor, espíritu de sacrificio, disciplina, lealtad, compromiso, compañerismo sentido del deber y amor a España. Estos valores, que definen nuestra identidad, han sido, son y serán el pilar fundamental de la Armada; de una Armada que ha proporcionado a España páginas gloriosas de nuestra historia. Una historia compartida por españoles que, como vosotros, decidieron ofrecer su vida en defensa del gran país que es España.

Recordad siempre que para los que servimos a España en la Armada mucho más importante que nuestros logros individuales está que España y los españoles se sientan orgullosos de su Armada y, a partir de hoy, también vosotros asumís esta responsabilidad”.

Tras recordar las palabras del AJEMA sobre el “mantener el rumbo firme para que nuestra Institución continúe siendo un instrumento eficaz al servicio de los intereses de España, en y desde la mar” se dirigió a los familiares y amigos a los que les indicó que podían estar “orgullos de estos Reservistas Voluntarios, tenéis motivos para ello. Han trabajado, se han esforzado no siempre en unas condiciones fáciles y han superado con su esfuerzo su periodo de formación militar. Vosotros sois una parte fundamental de la familia de la Armada, y sin duda seréis su soporte y apoyo en esta singladura”.

Finalizó pidiendo a la Virgen del Carmen, “nuestra patrona, que nos auxilie y proteja, y nos permita seguir sirviendo a España y a la Armada en todas las singladuras que nos esperan por la proa”.

Y como refrendo del compromiso y amor a España y de lealtad a Su Majestad El Rey, todos los asistentes gritaron ¡Viva España”, viva El Rey!

HOMENAJE A LOS CAIDOS

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

Los comandantes-directores de la “Escaño” y de la Esengra depositaron una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…». «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»…. El capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

Finalizaron los actos con el canto del Himno de la Armada y el desfile de las fuerzas ante los asistentes.