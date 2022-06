Alumnos de Doctorado y Postdoctorado ponen en valor el talento investigador del Campus Industrial de Ferrol

El Rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde, la Vicerrectora de Campus Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla, el Vicerrector de Política, Investigación y Transferencia Científica, Salvador Naya, y la directora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Ares, inauguraron este lunes, día 27 de junio, en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades y Documentación, I Jornada de Doctorado y Posdoctorado del Campus Industrial de Ferrol

En su intervención, Julio Abalde elogió la labor que lleva a cabo el Campus Industrial de Ferrol en el ámbito de la captación, formación y retención del talento poniendo como ejemplo las convocatorias “Talento Investigador” y “Talento en formación” a las que próximamente incorporará cuatro alumnos predoc y dos posdoc al campus y becas del programa de Doctorado Industrial.

Asimismo, el rector de la Universidad de A Coruña destacó que estas actuaciones servirán para fortalecer los grupos de investigación y el Centro de Investigaciones Tecnológicas (CIT) al tiempo que se articulan como mecanismo de rejuvenecimiento del profesorado del Campus Industrial de Ferrol.

La vicerrectora de Ferrol Campus y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla, invitó a los participantes en la jornada a aprovechar el espacio de conocimiento y debate que ofrece Campus Industrial de Ferrol para crear nuevas sinergias.

En el mismo sentido se pronunció el vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia, Salvador Naya, invitándoles a trabajar no solo de forma individual sino a través de equipos multidisciplinares.

Finalmente, la directora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Ares, agradeció la participación de todo el personal investigador y le invitó a seguir trabajando e investigando en puntos de encuentro en los campos de la robótica industrial, materiales, optimización de procesos, ingeniería naval y offshore a gestión industrial y desarrollo de productos.

Lista de intervenciones:

David Sánchez Canzobre (doctorado industrial) “Desarrollo de un sistema de control de presencia y actividad de bajo coste basado en tecnología láser ”

Francisco Bottero (estudiante de doctorado) «Modelado numérico del comportamiento estructural de la red en artes de pesca de arrastre»

Silvia Lage Rivera (estudiante de doctorado ) «Nuevos polímeros compuestos por lignina aptos para impresión 3D y con aplicaciones en almacenamiento de energía»

Alán Luaces Mesías (estudiante de doctorado) “Fabricación aditiva de multimateriales metálicos funcionales de composición gradual”

Jesika Asatryan (estudiante de doctorado) «Estudio de la estructura semiparacristalina de polímeros semiconductores»

Zoia Haholkina (estudiante de posdoctorado) “Obtaining and properties of phenol sorbents based

on water-soluble glycocopolymers and blocked isocyanates”

Florian Michaud (estudiante de posdoctorado) «Modelo biomecánico de rodilla para la simulación predictiva de distensiones de ligamentos como ayuda al proceso de decisión del tratamiento clínico: artroplastia total de rodilla « (on line)

Francisco Javier Rodríguez Dopico (estudiante de doctorado) «Estudio del comportamiento de un adhesivo estructural expuesto al agua de mar y sometido a cargas constantes para su aplicación en la construcción naval»

Anja Schmift (estudiante de doctorado) “Development of new biodegradable and sustainable

materials base don polyhydroxyalkanoates”

Goretti Arias Ferreiro (estudiante de doctorado) «Desarrollo de resinas conductoras fotocurables para fabricación aditiva»

Danny Moncada Villalobos (estudiante de doctorado) «Hidrogeles inyectables basados ​​en biopolímeros físicamente reticulados para aplicaciones biomédicas»

Mercedes Pereira Rodríguez (estudiante de doctorado) «Estudios de susceptibilidad de estructuras textiles al desprendimiento de microfibras»

Cristina Prado Acebo (estudiante de doctorado) “Escenarios físicos de aprendizaje. Diseño e influencia del espacio arquitectónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (online)