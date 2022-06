Pili Costa asume la coordinación de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol

La Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol ya está en plena planificación de la nueva temporada 2022-2023 y lo hará con una nueva persona al mando de la coordinación, estando en las manos de Pili Costa.

El hasta ahora coordinador, Melo, afirmaba que esta última temporada “ha sido complicada” al lidiar durante gran parte de la misma con la situación sanitaria por el covid-19 “y poco a poco fuimos volviendo a la normalidad, con todos los problemas que eso conlleva después de tanto tiempo” y en líneas generales “estuvo bien, con los equipos entrenando, volviendo a disfrutar del deporte con cierta normalidad”, mientras que a nivel deportivo “en todas las categorías estuvimos luchando por los campeonatos”, por lo que la valoración “es bastante buena.”

La guinda al pastel de esta temporada ha sido la disputa por parte de los juveniles del Gairesa O Parrulo de la Copa RFEF Juvenil y la Copa de España, como de los cadetes del Norterra O Parrulo del Campeonato de España de clubes, con los dos equipos “haciendo unas temporadas muy buenas y consiguieron pelear en un nivel muy alto, no tuvimos la suerte de ganar, pero es una experiencia más para los chavales y que les va a servir para el futuro.”

Melo no quería hacer una valoración de su trabajo como coordinador de la Escuela “ya que eso lo tienen que decidir los padres, madres y monitores”, pero su objetivo era “seguir la línea que había dejado Roberto Testa, le dediqué todo el tiempo posible y espero que la gente estuviera contenta.”

Melo no continuará como coordinador de la Escuela, pero seguirá en O Parrulo Ferrol, ya que no puede continuar “por motivos personales y de tiempo y para llevar la Escuela hay que tener un tiempo que no tengo, hay que ser justos y lo mejor es estar por detrás ayudando, sin responsabilidades que conlleva esto con el tiempo y el trabajo por detrás.”

Al mismo tiempo, quería desearle “lo mejor” a Pili Costa en estas funciones “no tengo ninguna duda que lo va a llevar genial, yo estaré para echar una mano en lo que haga falta y yo seguiré siendo un parrulo más.”

Pili Costa: “Lo mejor que tiene este club son sus recursos humanos”

La nueva coordinadora de la Escuela, Pili Costa, afirmaba que este es “un reto bonito” en la que intentará “estar cerca de la gente, de los niños y niñas, para que puedan dar en el día a día su opinión”, con el objetivo de “seguir la estela de las personas que estuvieron antes, que lo hicieron de cine” y, partiendo de esta base, “intentar hacer mejoras y a ver si somos capaces de conseguirlo.”

Uno de los nuevos proyectos de O Parrulo Ferrol es el proyecto de la Escuela de Fútbol Sala Femenino, de la mano de su Fundación Gadesport, con la idea de “organizar eventos o torneos”, que hasta ahora no se pudieron llevar a cabo “por la falta de tiempo”, como también “intentar hacer crecer un poco más el club, con el nombre que tiene a categoría autonómica y nacional”.

La Escuela de Fútbol Sala Femenino es un proyecto “que llevaba tiempo en la recamara y me alegra mucho que podamos darle para adelante”, siendo esto “una cosa más que va a hacer crecer al club”, porque “en los tiempos en los que estamos que haya sección femenina en O Parrulo Ferrol es hacerlo crecer”, por lo que se harán “una serie de iniciativas”, empezando por las jornadas de puertas abiertas en el mes de julio “con el objetivo de potenciar esta sección”, usando “una de las mejores cosas que tiene este club, que son sus recursos humanos, los monitores y la gente que está detrás, para hacer crecer este club temporada a temporada.«