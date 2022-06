O Bng de Narón leva ó pleno unha moción en apoio ás traballadoras do SAF

Nun comunicado o BNG de Narón informa que «as traballadoras do SAF, servizo de atención no fogar, levan máis de 10 anos reclamando un Convenio Digno que até o de agora non foi negociado, as empresas que prestan este servizo néganse tamén no 2022 a subir o IPC, polo que se incumpre o convenio galego e os pregos de condicións»

«Isto leva a un malestar xeral entre as traballadoras e a un alto porcentaxe de absentismo que non axuda a unha boa realización do servizo, polo que a Xunta, e non só os concellos, teñen que mediar pola mellora do servizo e iso ten que pasar si ou si por unhas melloras laborais e salariais das persoas traballadoras» finaliza o comunicado