Visita guiada a la exposición «O mar no camiño» en el Museo de la Construcción Naval

Este viernes, día 1 de julio a las 12.00 horas tendrá lugar una visita guiada a la exposición: «O mar no Camiño» en la Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval en Ferrol.

Un proyecto especifico en el que a través de las obras de artistas gallegos se destaca la importancia del Mar en el Camino de Santiago. El acto de inauguración fue presentado por el gerente de la Fundación Exponav Rafael Suarez, la comisaría de la exposición Cristina Carballedo y contamos con la presencia de los artistas.

Comenzando por la Traslatio, el traslado en el siglo I D.C, del cuerpo de Santiago por vía marítima desde Jaffa, Jerusalén, el mar ha tenido un papel importante en la historia del descubrimiento del cuerpo del Apóstol en el siglo IX D.C, hecho a partir del cual se inician las rutas del peregrinación a la tumba de Santiago.

Con esta exposición se pone en relieve estos caminos de peregrinación marítimos en un espacio, El Museo de la Construcción Naval, que por su temática se integra dentro del proyecto. Un museo ubicado en el edificio Herrerías en el denominado Arsenal de los Diques, zona del Arsenal ferrolano que fue diseñada por Julián Sánchez Bort en 1765. En septiembre de 1781 el Rey Carlos III aprueba el diseño y construcción de este edificio que fue concebido como unas herrerías para la Armada.