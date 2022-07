José Manuel Rey Varela, protagonista de las «Conversas no Parador» de julio

(Adan Puentes)-El último Conversas no Parador antes de un pequeño parón veraniego en agosto ha tenido como protagonista al portavoz municipal del PP de Ferrol y diputado autonómico José Manuel Rey Varela, que regresaba a estas jornadas cuatro años después de su última intervención en este evento.

Un acto organizado por el Club de Prensa y al que asistieron junto a su presidenta, Julia Díaz, que fue la encargada de presentar a Rey Varela, y diectivos de Club; la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; la senadora del PP, Verónica Casal; varios ediles populares; y un buen grupo de invitados, entre ellos la ex diputada Nona Inés Vilariño.

En este inicio del verano, el popular afirmaba al inicio de su intervención que “hay personas que piensan en el nuevo curso político, pero antes hay que finalizar el actual”, reconociendo que los mejores proyectos para la ciudad “si no se escucha a los vecinos, no se pueden llevar a cabo, ya que ellos son los mejores asesores.”

Los ferrolanos le piden “llegar a acuerdos o realidades”, criticando al gobierno municipal por su “propaganda permanente.”

José Manuel Rey Varela quería poner en valor a la ciudad de Ferrol “con un gran puerto, un gran Arsenal, unos grandes astilleros o un gran casco histórico, que le da vida a eventos como la Semana Santa o las Pepitas”, además de otros que se celebran como el Pantín Classic o Equiocio.

En su intervención quería destacar la “capacidad de los ferrolanos para superar la adversidad y en las posibilidades de futuro de la ciudad”, recordando que hace tres años cuando se volvía a presentar para optar a la alcaldía “propuse un cambio para evitar la parálisis en la que se encontraba la ciudad”, proponiendo un “gobierno estable, con experiencia y capacidad de gestión” y a pesar de ser los más votados “los acuerdos entre partidos evitaron que hubiera un gobierno que desbloqueara los grandes temas de ciudad”, mostrándose agradecido por los más de 14.000 votos recibidos en las elecciones municipales de 2019.

En esa campaña electoral todo su eje “pasaba por proponer un proyecto muy ambicioso para Ferrol y el resto de partidos políticos tan solo querían hablar de mí”, recordando las palabras de los otros candidatos “que decían que me iría de Ferrol si no era alcalde, me gustaría que estas personas pidieran disculpas”, criticando que lograron “ponerse de acuerdo en un minuto” con el pacto que llevó a Ángel Mato a la alcaldía “para luego estar en desacuerdo los siguientes cuatro años”, por lo que este acuerdo de gobierno “está basado en el enfrentamiento y no construye nada.”

El popular recordaba que tras el resultado electoral había ofrecido un acuerdo de 20 concejales sumándose a los obtenidos por el PSOE “con una estabilidad que la ciudad necesita”, en un acuerdo “generoso e interesante, pero lo rechazaron”, criticando al gobierno municipal “porque si no se hacen los acuerdos a su manera, parece que eres un mal ferrolano.”

La negativa al Plan de Movilidad

Uno de los temas importantes de esta conversación era el voto negativo del PP en el pleno municipal del pasado jueves que, sumada a la abstención del BNG, hacía que el Plan de Movilidad presentado por el gobierno municipal no se pudiera aprobar. José Manuel Rey Varela afirmaba que en su propuesta “había parkings y aparcamientos disuasorio, como ampliar las líneas de transporte urbano”, mientras que el plan presentado “proponía eliminar aparcamiento en A Magdalena, sin parking y sin aparcamiento disuasorio”, por lo que si llegase a votar afirmativamente a esta propuesta “estaría traicionando a los ferrolanos, porque sería algo contrario a lo que presenté a las elecciones.”

Al mismo tiempo, el popular quería recordar que su grupo municipal tiene doce concejales y las tres formaciones de izquierda suman trece, por lo que no entendía las críticas del gobierno municipal a la negativa del PP “porque un principio básico de la democracia es la alternativa y estamos viendo como el gobierno municipal está atacando públicamente a la oposición.”

En A Magdalena las viviendas “deben tener ascensores y aparcamientos” y no se podía pensar en una movilidad “pensando en un vecino que tenga que aparcar a un kilómetro y medio de donde vive.”

El PP participó en las mesas de trabajo de este Plan de Movilidad propuestas por el gobierno municipal, reconociendo que se resistía a que el centro de Ferrol fuese peatonalizado íntegramente, ya que no se podía comparar con Pontevedra “porque entre la Plaza de España y el muelle son 1,8 kilómetros lineales y Pontevedra es un casco histórico tres veces más pequeño.”

El problema del empleo

La principal preocupación de los ferrolanos “es el empleo”, donde actualmente hay 4.400 parados en la ciudad, con la tasa de empleo “la más alta de España”, con el 22,4%, un dato “preocupante por el presente y el futuro”, cuando en 2019 “era del 15,4%”, mientras que la tasa de actividad “es la más baja de España”, con el 49,1%.

El popular ponía en valor el trabajo realizado en estos últimos años por la Xunta de Galicia “que está haciendo un esfuerzo para que las empresas se instalen en la ciudad”, como también de la Autoridad Portuaria “que va a instalar una empresa en el entorno del Puerto Exterior, porque no hay más suelo industrial en la ciudad”, con una nave de Nervión con 25 millones de euros de inversión y 300 puestos de trabajo para destinarlos al trabajo de la eólica marina, recordando que hace ocho años “me ponían verde por esta apuesta y ahora es toda una referencia.”

José Manuel Rey Varela quería que el Concello de Ferrol se sumase a las políticas de empleo iniciados “como proyectos tractores” por la Xunta y la Autoridad Portuaria “y dotar a la ciudad de suelo industrial.”

Las empresas que quieran hacer su actividad en la ciudad “necesitan facilidades” y el Concello de Ferrol “debe reducir el tiempo de los trámites burocráticos”, otorgando licencias “acorde a la ley, en dos meses y sin silencio administrativo.” En esta línea criticaba al gobierno municipal por la falta de concesión de la licencia municipal a Navantia para hacer el taller de subbloques dotado de 100 millones de euros, las licencias para la rehabilitación de Ferrol Vello, con diez millones de euros o la licencia para realizar la residencia de mayores. Para poder hacer esto “hay que hacer un nuevo Plan General de Ordenación Municipal”, un proyecto que el popular había iniciado en 2014 “y lleva ocho años en un cajón.”

Si el gobierno municipal “tiene preocupación por el empleo, hay que bajar los impuestos”, por lo que hay que “adaptar la realidad de la ciudad a las arcas municipales.”

Convenio con el Ministerio de Defensa

A José Manuel Rey Varela le “dolía” que por culpa de “discusiones partidistas” no se pudiera materializar el convenio con el Ministerio de Defensa que el popular había firmado hace ocho años “y es válido, solo hace falta desarrollarlo”, criticando que los dos últimos gobiernos municipales “le han hado vueltas como si fuera una noria”. Si estuviera desarrollado “ya habría suelo industrial en Mandiá, retranquear la estación del ferrocarril y permitir la llegada del AVE a la ciudad, como también un buen aparcamiento en el Sánchez Aguilera o instalaciones turísticas en Cobas o Doniños”, por lo que lamentaba que este convenio “vaya a convertirse en una estrategia electoral de última hora, haciéndole algún cambio para luego criticar que el PP lo bloquea.”

El popular ya anticipaba que en caso de que esta estrategia electoral se llevase a cabo, su formación no se abstendría en la votación, porque es “el principal proyecto urbanístico de la ciudad en los últimos veinte años”, recordando que el convenio con el Ministerio de Defensa “está aprobado de manera democrática en el pleno municipal”, criticando al gobierno municipal por gobernar “con aquellos que no creen en un convenio con el Ministerio de Defensa.”

Pacto de Estado por Ferrol

Otro tema interesante era el estado del Pacto de Estado por Ferrol “que no cuenta con el apoyo del Ayuntamiento”, recordando que Ferrol tenía “una diferencia importante” con las otras grandes ciudades gallegas y era que “Ferrol es muy dependiente del Estado” y en la actualidad cuenta con 6.000 viviendas vacías y 400 bajos vacíos en A Magdalena.

En Política Social, Ferrol cuenta con “la mayor tasa de riesgo de pobreza más alta de Galicia”, con un 27%, además de habría que haberse eliminado la lista de espera del servicio de ayuda en el hogar “pero en la actualidad hay 537 personas en la lista de espera”, por lo que “había que ser eficaces, ya que los mayores no son un problema, son una oportunidad y no puedo entender esto.”

El popular no entendía como Ferrol perdió 1,2 millones de euros de financiación en esta materia, como tampoco entendía el cierre de los tres comedores senior “y que se le dieran menos recursos a la Política Social”, recordando el proyecto de la residencia de mayores en O Boial “a mayores de la que se hará en O Bertón”, aunque no esperaba que el gobierno municipal avanzase en estos proyectos en los próximos nueve meses.

Problemas en la gestión municipal en el día a día

José Manuel Rey Varela también hacía referencia a los problemas del día a día en el Concello de Ferrol, en una ciudad “que tiene que estar mejor iluminada, ser más verde y que esto no sea un problema”, recordando que la maquinaria de limpieza “está totalmente obsoleta”, con un proyecto de reforma de equipos “que había dejado en marcha en 2015.”

El problema del aparcamiento no está solo limitado a A Magdalena o Ferrol Vello “sino que también existen estos problemas en Esteiro, Ultramar o Catabois”, en unos barrios en los que hay parcelas “que no tienen utilidad.”

El saneamiento de rural “se empezó a hacer en 2014”, recordando que en estos últimos meses “me acusaron de haberlo paralizado”, cuando en su mandato “se invirtieron 40 millones de euros en saneamiento, levantamos la ciudad para instalar grandes tubos, a pesar de todos los inconvenientes para los vecinos.”

Un gobierno municipal “tiene que tener experiencia, capacidad de gestión y que sepa resolver los problemas”, poniendo como ejemplo las huelgas de los trabajadores de parques y jardines, de los trabajadores de la biblioteca municipal o de los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales.

Al mismo tiempo criticaba que la ciudad llevase siete años “sin unos presupuestos aprobados a 1 de enero”, recordando que en los primeros días de esta legislatura “me comprometí a hacerlos en una semana si el gobierno municipal no era capaz de hacerlo, pero no quisieron pactar con el PP, sino que prefirieron hacerlo con Ferrol en Común y BNG, no vaya a ser que les quiten la alcaldía” recordando que durante su mandato entre 2011 y 2015 “realizamos cuatro presupuestos en cuatro años, algo que no había pasado en los veinte años anteriores.”

El gobierno local no exige al gobierno central

Las críticas de José Manuel Rey Varela también iban dirigidas a las relaciones del gobierno municipal con el gobierno central “ya que no exigen lo que le corresponde a la ciudad, con un silencio conformista del Estado”, recordando la negativa para realizar el AOR en Navantia Ferrol “porque con las fragatas solo se llega al 50% de ocupación laboral en Navantia”, cuando hay fragatas “que tienen más de treinta años y necesitan una transformación”, pero sin el dique “no hay presente y tampoco tenemos futuro, porque nuestras construcciones no van a ser competitivas.”

El gobierno municipal también tendría que “elevar la voz” al no llegar la alta velocidad a Ferrol “y quedarse en Ourense, cuando se prometió que iba a llegar a la ciudad”.

El estado de las instalaciones deportivas municipales

En la pasada semana el gobierno municipal presentaba el proyecto de Ciudad del Deporte, para reformar los pabellones de FIMO, algo que el popular calificaba como “propaganda”, por lo que había que “desterrarla” cuando “llueve en los pabellones.”

Las instalaciones deportivas municipales “tienen el mismo problema que las calles”, recordando que en los últimos tiempos la ciudad “ha perdido competiciones importantes por no tener instalaciones homologables”, además de ver como equipos de la máxima categoría “se han tenido que duchar en agua fría por no funcionar la caldera”, una muestra más del “continuo deterioro de los servicios municipales que va a llevar años ponerlo en marcha.”

Las críticas recibidas desde el gobierno municipal

José Manuel Rey Varela reconocía que en estas últimas semanas el tono de las críticas del gobierno municipal hacía su persona y hacia el PP “había cambiado”, tras la publicación de una encuesta “que yo no he buscado”, donde los populares tendrían la mayoría absoluta y Ángel Mato “es el alcalde peor valorado entre todos los alcaldes socialistas de Galicia”, además de que “el líder de la oposición en Ferrol es mejor valorado que el alcalde.”

Para el popular, Ángel Mato “pensaba que Ferrol estaba sobre las nubes y que la ciudad piensa como él y ahora ve que no es así”, por lo que realiza “estos ataques”, reconociendo que en los últimos días había hablado con militantes socialistas de la ciudad comentándole que “una cosa es pensar de forma diferente y otra atacar por votar diferente”, por lo que el gobierno municipal “debe centrarse en solucionar los problemas de Ferrol que atacarme a mí.”

Una posible nueva candidatura a la alcaldía de Ferrol

Quedan nueve meses para las elecciones municipales de 2023 y José Manuel Rey Varela no quiere confirmar si volverá a encabezar la lista de los populares en la ciudad, afirmando que “la curiosidad no es una buena consejera” y esta decisión “se tomará cuando toque”, aunque ya anticipaba que no era partidario “de adelantar una campaña electoral en la ciudad.”

Antes de tomar una decisión al respecto, el popular quería preguntar al resto de formaciones políticas si “están dispuestas a que gobierne la lista más votada o hacer un acuerdo previo antes de las elecciones donde gobiernen juntas las dos formaciones más votadas.”