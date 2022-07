Nombramiento de José María López Ferro como cronista oficial de As Pontes

El pleno del Ayuntamiento de As Pontes aprobó este miércoles,día 6 de julio, por unanimidad, el nombramiento de José María López Ferro como Cronista Oficial de la localidad, una figura que tiene una gran tradición en el municipalismo y que tiene como principal labor la investigación histórica, folclórica y de recuperación y difusión de las tradiciones y costumbres del patrimonio local.

“Hace casi un año que surgió la idea de recuperar la figura del Cronista Oficial de As Pontes, en ese momento de búsqueda de la persona que pudiera representar a esa figura, todas las miradas y pensamientos se dirigieron a quién, desde había décadas, ya estaba ejerciendo ese trabajo, estudiando, investigando y difundiendo temas relacionados con nuestro municipio. Miles de horas empleadas en recuperar, preservar y difundir todo nuestro patrimonio material e inmaterial y las que sigue empleando en perpetuar todo este inmenso legado” destacó Vicente Roca, concejal de Cultura, durante la exposición de motivos que llevaron a esta elección.

José María López Ferro, nado en As Pontes en 1954, maestro y apasionado de la etnografía gallega, estudió Magisterio en la Escuela Normal de A Coruña y tuvo su primer destino en el Cepo-Cumbraos, una aldea de Sobrado dos Monxes, en el año 1976. Otros lugares en los que ejerció fueron: Cepo-Cumbraos, una aldea de Sobrado dos Monxes, no ano 1976. Otros lugares en los que ejerció: O Ramo (Maniños), Barallobre (Fene), Mouriscos (A Fonsagrada), A Capela e As Pontes donde ejerceu como docente desde el ano 1983 hasta el 2015, en CPI Monte Caxado.

Fue en este centro pontés donde en el curso 1984-1985 inició el proyecto del Museo Etnográfico Monte Caxado, como herramienta pedagógica dirigida al alumnado con el fin de dar a conocer el patrimonio cultural etnográfico gallego. Además fue socio fundador de la Asociación de Estudios Históricos y Sociales “HUME” de As Pontes, al frente de la que estuvo como presidente. En las revistas de esta asociación publicó diferentes artículos relacionados con el patrimonio y la etnografía de As Pontes y su comarca.

Como etnógrafo e investigador colaboró en la revista de las fiestas locales a lo largo de los años con diferentes artículos relacionados con el patrimonio local (museo etnográfico, hórreos, relojes de sol, cruceros, expresiones en el habla…). Simultáneamente ha publicado en la revista CÁTEDRA de Pontedeume un artículo en su número 10 titulado “Los relojes de sol en el ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez”.

En el año 2011 recibió el primer premio FERRO CAAVEIRO, del Museo Etnográfico de A Capela, por el artículo “Los hórreos del Ayuntamiento de A Capela”. En el año 2012 publicó dos artículos, uno en la revista EDUGA, de la Xunta de Galicia, nº 63 y otro, en Cadernos del Ateneo Eumés, de Pontedeume. En este mismo año participó con una semblanza sobre el cronista oficial de As Pontes, Enrique Rivera Rouco, en una edición facsímil de su obra “Historia de Puentes de García Rodríguez”.

En el año 2014 publicó el libro “Don Enrique Rivera Rouco, su vida y su obra” promovido por el Liceo Recreativo y Artístico de As Pontes y el Ayuntamiento de As Pontes. En el año 2019 recibió el premio “Pedra do Destiño” de la mano de la Asociación de Amigos de los Museos de Galicia, por la suya labor de defensa y salvaguarda del patrimonio cultural de Galicia en el campo de la etnografía.

En la actualidad es Presidente de la Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado, gestionando la colección museística del CPI Monte Caxado y acompañando a cuantos vecinos y visitantes se acercan a ver este museo, asentado en el casco viejo de la villa, que abrió sus puertas en el año 2019. Como parte de su trabajo en la Fundación, inicia la publicación de unos cuadernos, de los cuales hay tres ediciones, el próximo viernes presentará el número 4, con la finalidad de transmitir a las futuras generaciones el pasado a través de las actividades que llevaban a cabo «nuestros antepasados»

El concejal de cultura, Vicente Roca, durante la exposición de motivos que llevaron a que estas tareas recaigan, a partir de ahora en José María López, recordó a Enrique Rivera Rouco, cronista oficial de As Pontes desde el año 1981 hasta el año 2002 y “artífice de la recuperación de nuestro pasado y de darnos identidad como pueblo y comunidades, enseñándonos a valorar el pasado que nos rodeaba” y mostró su satisfacción, alegría y orgullo personal por este nombramiento.