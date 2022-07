Editorial-Unos por otros, la casa por barrer. Los ciudadanos contemplan el inicio, con ataques, de la campaña electoral

Los ciudadanos, en general, deben estar ya más que cansados de que los partidos políticos en lugar de trabajar por el día a día, de tratar de resolver problemas, de entenderse en los temas más importantes y urgentes de nuestro concello se dediquen al “y tu mas” y a la búsqueda de cualquier pequeño fallo, que siempre los hay, para tirarse los trastos a la cabeza.

Es incomprensible lo que está sucediendo con las viviendas que va a construir la Xunta en Ferrol, caso similar que también ocurre a varios particulares.

Miembros destacados del gobierno gallego, algún conselleir@, director xeral o delegad@ territorial, vienen denunciando que por parte del concello se mantienen paralizadas las licencias de obras para varias viviendas en Ferrol Vello.

Seguidamente por parte del concello se responde que no se han abonado las correspondientes tasas, y se contesta que el IGVS no recibió del concello ninguna notificación. Ahora el segundo de a bordo en urbanismo (no olvidemos que el alcalde fue responsable de ese área en otros tiempos y quierase o no es el que controla todo lo referente esa concejalía) dice que faltan papeles y que hay que abonar…

Y encima, lo que faltaba, aparece un comunicado de la delegación territorial informando que como pasó mucho tiempo desde que se adjudicaron obras de varias viviendas las empresas adjudicatarias se han vuelto atrás.

Y la pregunta es.¿tan difícil una reunión, un encuentro, con responsables de Xunta y concello y sin saltarse legalidades dar un empujón urgente al tema, sin buscar culpables?.¿No se puede dialogar?

¿O es que se prefiere seguir “calentando” al ciudadano con comunicados y comunicados mientras se pierde la oportunidad de contar con viviendas dignas en un barrio tan deteriorado como es el de Ferrol Vello?.

Y mientras …. Unos por otros, la casa sin barrer.

Si, parece que la campaña electoral del 23 se ha adelantado. Y algún partido debería pensar que lo sucedido en Andalucía a nivel autonómico, puede repetirse a nivel municipal.

Mientras la moderación la podemos observar en algún partido, en otros tal vez al conocer alguna encuesta han comenzado a soltar lastre y a revivir el famoso dóberman de Alfonso Guerra.

En las recientes “conversas no parador” organizadas por el Club de prensa y a las que curiosamente solo asistieron miembros de la redacción de Galicia Ártabra el portavoz del Partido Popular, José Manuel Rey Varela, se quejaba de que de un tiempo a esta parte ha comenzado una campaña de ataques personales.

Reconocía que en estas últimas semanas el tono de las críticas del gobierno municipal hacia su persona y hacia el PP «había cambiado» tras la publicación de una encuentra que el no había buscado, donde los populares tendrían mayoría absoluta además de que «el líder de la oposición en Ferrol es el mejor valorado». Rey Varela decía que «Una cosa es pensar de forma diferente y otra atacar por votar diferente» por lo que el gobierno municipal «debe centrarse en solucionar los problemas de Ferrol que atacarme a mi».

Y este “aviso” de un partido político obliga claramente a pedir, lo que siempre hacía el recordado periodista deportivo Vicentón en “Ferrol Diario”…¡calma, mucha calma y grandes dosis de serenidad!.

Aun falta mucho para las elecciones municipales, aun hay que sacar adelante temas en los que se necesita el consenso, recordemos que el grupo de gobierno está compuesto por ocho ediles y que está en las manos de Ferrol en Común y BNG para aprobar determinados asuntos, y…como están demostrando su voto es indeciso por lo que el PSdG-PSOE necesita del ferrolanismo del PP que aun estando también en la posición ha demostrado que en lo importante para Ferrol se puede contar con sus votos. Estoy pensando en el convenio con Defensa que desde siempre promete el alcalde en poner de una vez en marcha.

Así que…moderación, calma, serenidad, dejarse de ataques y seguir mirando y pensando en Ferrol.

Desde Ultramar

Pedro Sanz-Director

PD/ A “los de siempre” les agradezco por adelantado los insultos, así que pueden ahorrárselos. Ni quito ni pongo rey, solo tratamos de apoyar a nuestro Ferrol, hoy con 64.000 habitantes, con centenares de bajos vacíos, discutible política de aparcamientos, grandes proyectos faraónicos, abandono zona rural, y un largo etc….ah, y sin dique cubierto en Navantia y con el taller de bloques paralizado…. y más.