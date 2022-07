Renuncia de dos empresas a tres obras en Ferrol Vello por el atraso de casi año y medio en la concesión de licencias

Las obras en tres edificios del Programa Rexurbe, en Ferrol Viejo, acaban de quedar sin empresa adjudicataria debido a la demora de cerca de año y medio del Ayuntamiento de Ferrol para la concesión de las licencias urbanísticas correspondientes. Se trata por una parte de la rehabilitación de los inmuebles de los números 8 y 22-24 de la calle Carme Curuxeiras, que formaban parte del mismo lote, y, por otra, de Rastro 7. Las dos empresas adjudicatarias renunciaron recientemente a la actuación a causa de la dilación en la tramitación de los permisos. “Desde la Xunta no podemos sino lamentar estas circunstancias porque una vez más, quien pierde es la ciudad, en este caso el barrio de Ferrol Vello”, indicó la delegada territorial, Martina Aneiros. Las obras en tres edificios del Programa Rexurbe, en Ferrol Viejo, acaban de quedar sin empresa adjudicataria debido a la demora de cerca de año y medio del Ayuntamiento de Ferrol para la concesión de las licencias urbanísticas correspondientes. Se trata por una parte de la rehabilitación de los inmuebles de los números 8 y 22-24 de la calle Carme Curuxeiras, que formaban parte del mismo lote, y, por otra, de Rastro 7. Las dos empresas adjudicatarias renunciaron recientemente a la actuación a causa de la dilación en la tramitación de los permisos. “Desde la Xunta no podemos sino lamentar estas circunstancias porque una vez más, quien pierde es la ciudad, en este caso el barrio de Ferrol Vello”, indicó la delegada territorial,

“En el contexto actual de subida de precios, las empresas no pueden esperar tanto tiempo a iniciar los trabajos desde que se les adjudica la obra a causa de un trámite administrativo que depende del Ayuntamiento y que lo está empleando para entorpecer las inversiones de la Xunta de Galicia en la ciudad”, afeó. Aneiros recordó que, lamentablemente, estos no son casos aislados. “El problema en la demora de las concesiones de licencias de obra en el Ayuntamiento de Ferrol no es una circunstancia que afecte solo a la Xunta, es una circunstancia que padecen todos los vecinos de esta ciudad cuando quieren acometer mejoras en sus viviendas”, insistió y acusó al gobierno local de “obstaculizar las inversiones autonómicas en la ciudad”.

Sin noticia de las tasas

Aneiros aclaró también a este respeto que si el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) no abonó las tasas de la licencia es porque el Ayuntamiento aún no las envió. “En el caso de las dos obras en la calle Carme Curuxeiras, recibimos un requerimiento el pasado 14 de junio solicitando el nombre de la empresa adjudicataria, así como la dirección de ejecución y coordinación de seguridad, requerimiento a lo que se le dio respuesta el pasado martes 5 de julio y que suponía una condición previa al envío de las tasas al IGVS”, puntualizó la delegada territorial. “No es cierto que el Ayuntamiento esté a la espera del pago de las tasas para conceder las licencias porque no se nos remitieron”, dijo.

En el caso de las obras de Espartero 18 y Rastro 7, el Ayuntamiento de Ferrol requirió la adaptación de los proyectos a las nuevas condiciones urbanísticas vigentes. “En este caso se trata de dos obras afectadas por la anulación del Plan Especial de Ferrol Vello”, aclaró. “La sucesión de requerimientos y el retraso en la concesión de las licencias se aleja mucho del proceder habitual en estas tramitaciones, más teniendo en cuenta la demanda de vivienda existente en la ciudad”, señaló la representante de la Xunta. Recordó además que el retraso en los proyectos provocó que Ferrol había perdido 3 millones de euros que no fueron ejecutados en los presupuestos de 2021, algo que la Xunta espera que no vuelva a ocurrir con los 2,4 millones consignados en 2022.

El concello responde